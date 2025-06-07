ССО уничтожили группу российских солдат в Курской области
Категория
Украина
Дата публикации

ССО уничтожили группу российских солдат в Курской области

ССО
ССО успешно уничтожают россиян на их территории
Читати українською

Операторы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций сообщают о своих новых успехах на фронте и демонстрируют впечатляющие результаты работы. Да, им удалось предотвратить проникновение в Сумскую область еще одной группы врага.

Главные тезисы

  • Воины ССО предлагали врагам сдаться в плен, однако они отказались.
  • Генштаб ВСУ обновил общие потери армии РФ.

ССО успешно уничтожают россиян на их территории

Как сообщает пресс-служба Сил специальных операций, 6 их рейнджеров совершили налет на группу противника, которая пыталась штурмовать позиции украинских защитников в Сумской области.

Что важно понимать, воины ССО предложили российским захватчикам сдаться в плен, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, пищу и воду.

После отказа рейнджеры уничтожили четырех врагов, еще одного заставили сдаться в плен.

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 07.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 995 030 (+1 120) человек,

  • танков — 10 904 (+15) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 737 (+52) ед,

  • артиллерийских систем — 28 850 (+56) ед,

  • РСЗО — 1 410 (+4) ед,

  • средств ПВО — 1 181 (+1) ед,

  • вертолетов — 337 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 39 493 (+300) ед,

  • Крылатых ракет — 3 308 (+37) ед,

  • специальной техника — 3 908 (+1) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 51 079 (+166) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Операция "Паутина". Зеленский раскрыл неожиданные детали
Операция "Паутина" - новые интересные подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные Силы ВСУ сбили российский истребитель Су-35
Воздушные Силы ВСУ
Что известно о новом достижении ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы не дети с Путиным". Зеленский жестко ответил Трампу
Зеленский отреагировал на скандальные слова Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?