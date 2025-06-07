ССО уничтожили группу российских солдат в Курской области

Операторы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций сообщают о своих новых успехах на фронте и демонстрируют впечатляющие результаты работы. Да, им удалось предотвратить проникновение в Сумскую область еще одной группы врага.

ССО успешно уничтожают россиян на их территории

Как сообщает пресс-служба Сил специальных операций, 6 их рейнджеров совершили налет на группу противника, которая пыталась штурмовать позиции украинских защитников в Сумской области.

Что важно понимать, воины ССО предложили российским захватчикам сдаться в плен, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, пищу и воду.

После отказа рейнджеры уничтожили четырех врагов, еще одного заставили сдаться в плен.

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 07.06.25 ориентировочно составили: