ССО уничтожили группу российских солдат в Курской области

Операторы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций сообщают о своих новых успехах на фронте и демонстрируют впечатляющие результаты работы. Да, им удалось предотвратить проникновение в Сумскую область еще одной группы врага.
Главные тезисы
- Воины ССО предлагали врагам сдаться в плен, однако они отказались.
- Генштаб ВСУ обновил общие потери армии РФ.
ССО успешно уничтожают россиян на их территории
Как сообщает пресс-служба Сил специальных операций, 6 их рейнджеров совершили налет на группу противника, которая пыталась штурмовать позиции украинских защитников в Сумской области.
Что важно понимать, воины ССО предложили российским захватчикам сдаться в плен, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, пищу и воду.
После отказа рейнджеры уничтожили четырех врагов, еще одного заставили сдаться в плен.
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 07.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 995 030 (+1 120) человек,
танков — 10 904 (+15) ед,
боевых бронированных машин — 22 737 (+52) ед,
артиллерийских систем — 28 850 (+56) ед,
РСЗО — 1 410 (+4) ед,
средств ПВО — 1 181 (+1) ед,
вертолетов — 337 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 39 493 (+300) ед,
Крылатых ракет — 3 308 (+37) ед,
специальной техника — 3 908 (+1) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 51 079 (+166) ед.
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