Воины ССО уничтожили российскую ДРГ на северной границе Украины — видео

Воины ССО устроили засаду и уничтожили вражескую группу на границе

На Северослобожанском направлении спецназовцы организовали засаду на вражескую разведгруппу, которая пыталась проникнуть на украинскую территорию.

В результате ожесточенного боя вражеская группа уничтожена, один военнослужащий РФ взят в плен. Поделиться

Теперь пленник благодарит украинских спецназовцев за то, что остался жив.