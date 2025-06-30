Воины ССО уничтожили российскую ДРГ на северной границе Украины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Воины ССО уничтожили российскую ДРГ на северной границе Украины — видео

ССО
ССО
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Операторы 6-го полка ССО "Рейнджер" провели специальные действия вблизи государственной границы с Россией.

Главные тезисы

  • Операторы 6-го полка ССО 'Рейнджер' провели специальные действия у границы с Россией и устроили засаду на вражескую группу.
  • На Северослобожанском направлении спецназовцы организовали успешную засаду на российскую разведгруппу, которая пыталась проникнуть на украинскую территорию.

Воины ССО устроили засаду и уничтожили вражескую группу на границе

На Северослобожанском направлении спецназовцы организовали засаду на вражескую разведгруппу, которая пыталась проникнуть на украинскую территорию.

В результате ожесточенного боя вражеская группа уничтожена, один военнослужащий РФ взят в плен.

Теперь пленник благодарит украинских спецназовцев за то, что остался жив.

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