Бойцы ССО уничтожили штурмовую группу оккупантов на территории РФ — видео

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во время разведки уничтожили штурмовую группу из восьми захватчиков в российском тылу.
Главные тезисы
- Бойцы ССО осуществили успешную операцию по уничтожению вражеской штурмовой группы в российском тылу.
- Операторы Сил специальных операций ВСУ провели специальную разведку и совершили маневр, перехватив врага с неожиданной атакой.
- В результате скорейшего боя вся российская штурмовая группа была уничтожена бойцами ССО без потерь.
ССО уничтожили вражескую штурмовую группу в тылу
Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ в Фейсбуке и обнародовали соответствующее видео.
Группа ССО проводила специальную разведку по линии боевого столкновения, когда заметила передвижение вражеских штурмовиков.
Командир группы ССО быстро оценил тактическую обстановку и приказал воинам совершить маневр. После занятия более выгодного положения бойцы ССО с эффектом неожиданности вступили в огневой контакт с врагом.
Во время скорейшего боя вся русская штурмовая группа была уничтожена.
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