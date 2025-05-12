Бойцы ССО уничтожили штурмовую группу оккупантов на территории РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО уничтожили штурмовую группу оккупантов на территории РФ — видео

ССО
ССО
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Операторы одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во время разведки уничтожили штурмовую группу из восьми захватчиков в российском тылу.

Главные тезисы

  • Бойцы ССО осуществили успешную операцию по уничтожению вражеской штурмовой группы в российском тылу.
  • Операторы Сил специальных операций ВСУ провели специальную разведку и совершили маневр, перехватив врага с неожиданной атакой.
  • В результате скорейшего боя вся российская штурмовая группа была уничтожена бойцами ССО без потерь.

ССО уничтожили вражескую штурмовую группу в тылу

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ в Фейсбуке и обнародовали соответствующее видео.

Группа ССО проводила специальную разведку по линии боевого столкновения, когда заметила передвижение вражеских штурмовиков.

Командир группы ССО быстро оценил тактическую обстановку и приказал воинам совершить маневр. После занятия более выгодного положения бойцы ССО с эффектом неожиданности вступили в огневой контакт с врагом.

Во время скорейшего боя вся русская штурмовая группа была уничтожена.

После обыска тел россиян операторы ССО без потерь продолжили вести специальную разведку в этом оперативном направлении.

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