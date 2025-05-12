Бойцы ССО уничтожили штурмовую группу оккупантов на территории РФ — видео

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во время разведки уничтожили штурмовую группу из восьми захватчиков в российском тылу.

ССО уничтожили вражескую штурмовую группу в тылу

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ в Фейсбуке и обнародовали соответствующее видео.

Группа ССО проводила специальную разведку по линии боевого столкновения, когда заметила передвижение вражеских штурмовиков.

Командир группы ССО быстро оценил тактическую обстановку и приказал воинам совершить маневр. После занятия более выгодного положения бойцы ССО с эффектом неожиданности вступили в огневой контакт с врагом.

Во время скорейшего боя вся русская штурмовая группа была уничтожена.