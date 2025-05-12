Бійці ССО знищили штурмову групу окупантів на території РФ — відео

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України під час розвідки знищили штурмову групу із восьми загарбників у російському тилу.
Головні тези:
- Бійці ССО під час розвідки знищили штурмову групу із восьми загарбників на території РФ.
- Силами спеціальних операцій ЗСУ було опубліковано відео цієї успішної операції у Фейсбуці.
- Оператори проводили спеціальну розвідку під час якої помітили рух ворожих штурмовиків та успішно знищили їх з ефектом несподіванки.
ССО знищили ворожу штурмову групу у тилу
Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ у Фейсбуці та оприлюднили відповідне відео.
Група ССО проводила спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітила пересування ворожих штурмовиків.
Командир групи ССО швидко оцінив тактичну обстановку й наказав воїнам здійснити маневр. Після зайняття вигіднішого положення бійці ССО з ефектом несподіванки вступили в вогневий контакт з ворогом.
Під час швидкого бою вся російська штурмова група була знищена.
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