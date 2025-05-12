Бійці ССО знищили штурмову групу окупантів на території РФ — відео

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України під час розвідки знищили штурмову групу із восьми загарбників у російському тилу.

ССО знищили ворожу штурмову групу у тилу

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ у Фейсбуці та оприлюднили відповідне відео.

Група ССО проводила спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітила пересування ворожих штурмовиків.

Командир групи ССО швидко оцінив тактичну обстановку й наказав воїнам здійснити маневр. Після зайняття вигіднішого положення бійці ССО з ефектом несподіванки вступили в вогневий контакт з ворогом.

Під час швидкого бою вся російська штурмова група була знищена.