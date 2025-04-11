Воїни ССО взяли у полон на Курщині 14 окупантів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Воїни ССО взяли у полон на Курщині 14 окупантів РФ

ССО
ССО

Сили спеціальних операцій Збройних сил України в результаті виконання завдань на території Курської області РФ за останні кілька днів узяли в полон 14 російських військових, троє з яких – офіцери.

Головні тези:

  • Спеціальні сили України захопили 14 російських військових, у тому числі трьох офіцерів, на території Курської області РФ.
  • Низка вогневих контактів та сплановані дії українських оборонців допомогли знищити близько 30 загарбників без жертв з боку ССО.
  • Усі полонені військовополонені вже перебувають під українським контролем та надають свідчення про свою участь у конфлікті.

ССО полонили 14 російських солдатів та офіцерів

Про це Сили спецоперацій повідомили у Фейсбуці.

Як зазначається, оператори ССО проводили на території регіону серію спеціальних дій. Під час низки вогневих контактів з ворогом змушували його особовий склад здаватися в полон.

У результаті спланованих і злагоджених дій українські оборонці знищили близько 30 загарбників.

Втрат з боку ССО немає. Завдання виконані. Усі військовополонені вже дають свідчення.

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