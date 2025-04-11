Воїни ССО взяли у полон на Курщині 14 окупантів РФ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України в результаті виконання завдань на території Курської області РФ за останні кілька днів узяли в полон 14 російських військових, троє з яких – офіцери.
Головні тези:
- Спеціальні сили України захопили 14 російських військових, у тому числі трьох офіцерів, на території Курської області РФ.
- Низка вогневих контактів та сплановані дії українських оборонців допомогли знищити близько 30 загарбників без жертв з боку ССО.
- Усі полонені військовополонені вже перебувають під українським контролем та надають свідчення про свою участь у конфлікті.
ССО полонили 14 російських солдатів та офіцерів
Про це Сили спецоперацій повідомили у Фейсбуці.
Як зазначається, оператори ССО проводили на території регіону серію спеціальних дій. Під час низки вогневих контактів з ворогом змушували його особовий склад здаватися в полон.
У результаті спланованих і злагоджених дій українські оборонці знищили близько 30 загарбників.
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