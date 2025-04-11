Воїни ССО взяли у полон на Курщині 14 окупантів РФ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України в результаті виконання завдань на території Курської області РФ за останні кілька днів узяли в полон 14 російських військових, троє з яких – офіцери.

ССО полонили 14 російських солдатів та офіцерів

Про це Сили спецоперацій повідомили у Фейсбуці.

Як зазначається, оператори ССО проводили на території регіону серію спеціальних дій. Під час низки вогневих контактів з ворогом змушували його особовий склад здаватися в полон.

У результаті спланованих і злагоджених дій українські оборонці знищили близько 30 загарбників.