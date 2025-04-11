Воины ССО взяли в плен на Курщине 14 оккупантов РФ

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в результате выполнения задач на территории Курской области РФ за последние несколько дней взяли в плен 14 российских военных, трое из которых – офицеры.

ССО пленили 14 российских солдат и офицеров

Об этом Силы спецопераций сообщили в Facebook.

Как отмечается, операторы ССО проводили на территории региона серию специальных действий. Во время ряда огневых контактов с врагом заставляли его личный состав сдаваться в плен.

В результате спланированных и слаженных действий украинские защитники уничтожили около 30 захватчиков.