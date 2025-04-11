Воины ССО взяли в плен на Курщине 14 оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воины ССО взяли в плен на Курщине 14 оккупантов РФ

ССО
ССО
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Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в результате выполнения задач на территории Курской области РФ за последние несколько дней взяли в плен 14 российских военных, трое из которых – офицеры.

Главные тезисы

  • Силы специальных операций Украины совершили успешное задание и взяли в плен 14 российских военных на Курщине.
  • Специальные силы ССО провели ряд огневых контактов и уничтожили около 30 захватчиков без потерь со стороны Украины.
  • Пленные российские солдаты и офицеры уже находятся под украинским контролем и свидетельствуют о своем участии в конфликте.

ССО пленили 14 российских солдат и офицеров

Об этом Силы спецопераций сообщили в Facebook.

Как отмечается, операторы ССО проводили на территории региона серию специальных действий. Во время ряда огневых контактов с врагом заставляли его личный состав сдаваться в плен.

В результате спланированных и слаженных действий украинские защитники уничтожили около 30 захватчиков.

Потерь со стороны ССО нет. Задания выполнены. Все военнопленные уже дают показания.

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