Black Summer. ССО поразили 7 НПЗ и три военных аэродрома РФ
Дата публикации

Black Summer. ССО поразили 7 НПЗ и три военных аэродрома РФ

Читати українською

Силы специальных операций летом атаковали десятки целей в России и на оккупированных территориях. В их числе аэродромы, судно, оборонные заводы, НПЗ и не только.

Главные тезисы

  • Силы специальных операций совершили атаки на 7 НПЗ и 3 военных аэродрома в течение летнего периода.
  • Воины ССО использовали асимметричные действия, deep strike и нестандартные подходы для поражения стратегических объектов.
  • Были атакованы нефтеперерабатывающие заводы, заводы оборонной промышленности, аэродромы и другие цели в РФ и оккупированных регионах.

ССО поразили 7 НПЗ и три военных аэродрома РФ в течение лета

Воины ССО применили асимметричность действий, многоуровневые операции, нестандартные подходы в планировании, работать там, где для врага нет тыла.

Direct actions (прямые действия), Deep Strike и специальные действия подразделений ССО в июне-августе:

  • аэродром "Савослейка" 1 МиГ-31К, 1 Су-34;

  • аэродром "Мариновка" 4 самолета Су-34;

  • аэродром "Борисоглебск" склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет, предположительно другие самолеты;

  • поражение завода по производству БПЛА, Елабуга;

  • поражение порохового завода в Тамбовской области;

  • пункт управления ОТРК "Искандер" в Курской области;

  • ПТД 448 ракетной бригады "База Искандер" (Курская обл.);

  • трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК 10 "Скала-М" (Крым);

  • судно ПОРТ ОЛЯ-4, загруженное комплектующими БПЛА типа Shahed и боеприпасами (Астраханская обл.);

  • радиолокационная станция 96Л6 (Крым);

  • подвижной состав из ГСМ (АР Крым).

Также бойцы ССО поразили ряд нефтеперерабатывающих заводов — Новокуйбышевский, Волгоградский, Сызранский, "Новатек-Усть-Луга", Рязанский, Куйбышевский и Краснодарский.

Среди других целей поражен или выведен из строя:

  • 10 объектов ОПК противника;

  • 58 объектов логистики, обеспечивающих функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ;

  • десятки КСП противника, пункты управления, базы хранения МТЗ, боеприпасов и БПЛА.

Три месяца — сотни километров в тылу врага, сотни ударов deep strike, десятки уничтоженных/уязвленных стратегических целей. Враг потерял немало, но впереди больше.

