Black Summer. ССО поразили 7 НПЗ и три военных аэродрома РФ

Силы специальных операций летом атаковали десятки целей в России и на оккупированных территориях. В их числе аэродромы, судно, оборонные заводы, НПЗ и не только.
Главные тезисы
- Силы специальных операций совершили атаки на 7 НПЗ и 3 военных аэродрома в течение летнего периода.
- Воины ССО использовали асимметричные действия, deep strike и нестандартные подходы для поражения стратегических объектов.
- Были атакованы нефтеперерабатывающие заводы, заводы оборонной промышленности, аэродромы и другие цели в РФ и оккупированных регионах.
ССО поразили 7 НПЗ и три военных аэродрома РФ в течение лета
Воины ССО применили асимметричность действий, многоуровневые операции, нестандартные подходы в планировании, работать там, где для врага нет тыла.
Direct actions (прямые действия), Deep Strike и специальные действия подразделений ССО в июне-августе:
аэродром "Савослейка" 1 МиГ-31К, 1 Су-34;
аэродром "Мариновка" 4 самолета Су-34;
аэродром "Борисоглебск" склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет, предположительно другие самолеты;
поражение завода по производству БПЛА, Елабуга;
поражение порохового завода в Тамбовской области;
пункт управления ОТРК "Искандер" в Курской области;
ПТД 448 ракетной бригады "База Искандер" (Курская обл.);
трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК 10 "Скала-М" (Крым);
судно ПОРТ ОЛЯ-4, загруженное комплектующими БПЛА типа Shahed и боеприпасами (Астраханская обл.);
радиолокационная станция 96Л6 (Крым);
подвижной состав из ГСМ (АР Крым).
Также бойцы ССО поразили ряд нефтеперерабатывающих заводов — Новокуйбышевский, Волгоградский, Сызранский, "Новатек-Усть-Луга", Рязанский, Куйбышевский и Краснодарский.
Среди других целей поражен или выведен из строя:
10 объектов ОПК противника;
58 объектов логистики, обеспечивающих функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ;
десятки КСП противника, пункты управления, базы хранения МТЗ, боеприпасов и БПЛА.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-