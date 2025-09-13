Дрони атакували НПЗ у Башкортостані РФ — відео

Удень 13 вересня у мережі з'явилися відео щодо ураження дронами Ново-Уфимського НПЗ. Росіяни дивилися, як розгоряється пожежа, і сперечалися, чи перестав іти чорний дим.

Дрон поцілив у Ново-Уфімський НПЗ у Росії

Про ураження заводу дроном написали пабліки.

Безпілотник врізався в російський Ново-Уфімський нафтопереробний завод, розташований за понад 1400 кілометрів від України. На території нафтопереробного заводу стався вибух, Поширити

Водночас у ЗМІ називають різні дані щодо того, як далеко цей завод від України. Якщо виміряти відстань до окупованих територій напряму, то вийде 1300 кілометрів. А от до Києва, наприклад, до цього НПЗ — 1800 кілометрів, це в Башкирії.