Дрони атакували НПЗ у Башкортостані РФ — відео

Удень 13 вересня у мережі з'явилися відео щодо ураження дронами Ново-Уфимського НПЗ. Росіяни дивилися, як розгоряється пожежа, і сперечалися, чи перестав іти чорний дим.
Головні тези:
- Удень 13 вересня дрони вдарили по Ново-Уфімському нафтопереробному заводу у Башкортостані Росії, спровокувавши вибух на території заводу.
- Це за понад тисячу кілометрів від України.
Дрон поцілив у Ново-Уфімський НПЗ у Росії
Про ураження заводу дроном написали пабліки.
Водночас у ЗМІ називають різні дані щодо того, як далеко цей завод від України. Якщо виміряти відстань до окупованих територій напряму, то вийде 1300 кілометрів. А от до Києва, наприклад, до цього НПЗ — 1800 кілометрів, це в Башкирії.
Росіяни, як і завжди, фільмували момент прильоту по заводу. Вони уточнювали одне в одного, чи це нафтовий завод, і лаялися.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-