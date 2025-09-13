Дроны атаковали НПЗ в Башкортостане РФ — видео

Днем 13 сентября в сети появились видео о поражении дронами Ново-Уфимского НПЗ. Россияне смотрели, как разгорается пожар, и спорили, перестал ли идти черный дым.
Главные тезисы
- Дроны атаковали Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане, вызвав пожар и взрыв.
- Россияне наблюдали за развитием событий и обсуждали отдаленность завода от Украины.
Дрон попал в Ново-Уфимский НПЗ в России
О поражении завода дроном написали паблики.
В то же время в СМИ называют разные данные относительно того, как далеко этот завод от Украины. Если измерить расстояние до оккупированных территорий напрямую, то получится 1300 км. А вот в Киев, например, до этого НПЗ — 1800 километров, это в Башкирии.
Россияне, как и всегда, снимали момент прилета по заводу. Они уточняли друг у друга, это нефтяной завод, и ругались.
