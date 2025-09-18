Дрони атакували нафтохімічний комплекс у Башктортостані РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони атакували нафтохімічний комплекс у Башктортостані РФ — відео

Дрони атакували нафтохімічний комплекс у Башктортостані РФ — відео
Джерело:  online.ua

Нафтохімічний комплекс «Газпром Нафтохім Салават» атакований вранці 18 вересня у Салаваті Башкортостану РФ, повідомляють місцеві жителі. 

Головні тези:

  • Уранці 18 вересня нафтохімічний комплекс у Салаваті став об'єктом атаки дронів, що викликало вибухи та дим.
  • Атака дронів була на «Газпром Нафтохім Салават», проти якого діяли два безпілотники літакового типу.

Атака дронів на нафтохімічний комплекс у Салаваті: що відомо

У місті після атаки дронів та вибухів видно дим.

Глава Башкортостану підтвердив атаку БпЛА на нафтохімічний комплекс.

Терористична атака на «Газпром нафтохім Салават». Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. Загиблих та постраждалих немає. Спрацював пасивний та активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь на поразку. Ступінь ушкоджень з'ясовуємо. Наразі ліквідуємо пожежу, всі служби на місці.

У мережі припускають, що у комплексі була уражена установка ЕЛОУ-АВТ-4.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР дронами атакувало НПЗ у російському Башкортостані — джерела
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вдарила по НПЗ у Ленінградській області РФ — відео
“Бавовна” в Росії 14 вересня - перші подробиці
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна "бавовна" накрила Саратовський НПЗ у Росії
Генштаб ЗСУ
Саратовський НПЗ знову під ударом

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?