Дрони атакували нафтохімічний комплекс у Башктортостані РФ — відео

Нафтохімічний комплекс «Газпром Нафтохім Салават» атакований вранці 18 вересня у Салаваті Башкортостану РФ, повідомляють місцеві жителі.
Головні тези:
- Уранці 18 вересня нафтохімічний комплекс у Салаваті став об'єктом атаки дронів, що викликало вибухи та дим.
- Атака дронів була на «Газпром Нафтохім Салават», проти якого діяли два безпілотники літакового типу.
Атака дронів на нафтохімічний комплекс у Салаваті: що відомо
У місті після атаки дронів та вибухів видно дим.
Глава Башкортостану підтвердив атаку БпЛА на нафтохімічний комплекс.
У мережі припускають, що у комплексі була уражена установка ЕЛОУ-АВТ-4.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-