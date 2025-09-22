ПВО Украины обезвредила 132 дрона РФ во время ночной атаки
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины обезвредила 132 дрона РФ во время ночной атаки

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

Россияне в ночь на 22 сентября запустили в Украину почти полторы сотни дронов и КАБ. Силам обороны удалось сбить 132 вражеских беспилотника.

Главные тезисы

  • Подготовка и успешная работа противовоздушной обороны Украины позволили сбить 132 дрона и КАБ, запущенных Россией в ночь на 22 сентября.
  • Силы обороны Украины активно противостояли нападению 141 ударным беспилотникам и другими дронами различных типов.
  • Авиация, зенитные ракетные войска и другие воинские подразделения принимали участие в уничтожении вражеских дронов, демонстрируя эффективную координацию действий.

Как отработала ПВО в ночь на 22 сентября

Враг сегодня ночью атаковал Украину 141-м ударным беспилотником типа Shahed, Гербером и дронами других типов.

Беспилотники запускали по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма. Почти 80 дронов русских оказались именно типа Shahed.

Отчет Воздушных сил ВСУ

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на утро 22 сентября противовоздушная оборона сбила/подавила 132 вражеских дрона типа Shahed, Гербера и БпЛА других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных беспилотников на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Также Воздушные Силы подчеркивают, что с 4 по 6 утра РФ нанесла авиаудар по инфраструктуре города Запорожья.

Зафиксированы пуски КАБ с самолетов тактической авиации противника из района города Токмак — ТОТ Запорожской обл. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная атака РФ по Украине. ПВО сбила почти 50 БпЛА
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили 71 дрон во время ночной атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО за 18-19 сентября
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину 54 дронами — ПВО обезвредила 33
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы ПВО 20-21 сентября

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?