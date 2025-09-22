ПВО Украины обезвредила 132 дрона РФ во время ночной атаки

Россияне в ночь на 22 сентября запустили в Украину почти полторы сотни дронов и КАБ. Силам обороны удалось сбить 132 вражеских беспилотника.

Как отработала ПВО в ночь на 22 сентября

Враг сегодня ночью атаковал Украину 141-м ударным беспилотником типа Shahed, Гербером и дронами других типов.

Беспилотники запускали по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма. Почти 80 дронов русских оказались именно типа Shahed.

Отчет Воздушных сил ВСУ

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на утро 22 сентября противовоздушная оборона сбила/подавила 132 вражеских дрона типа Shahed, Гербера и БпЛА других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных беспилотников на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Также Воздушные Силы подчеркивают, что с 4 по 6 утра РФ нанесла авиаудар по инфраструктуре города Запорожья.