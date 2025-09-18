Ночная атака РФ по Украине. ПВО сбила почти 50 БпЛА

Боевая работа ПВО в ночь на 18 сентября

С 21:00 17 сентября россияне атаковали 75 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Более 40 из них — дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 четверга, 18 сентября, ПВО сбила/подавила 48 БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре Украины.

Отчет ПВО

Один вражеский беспилотник находится в воздухе. Поделиться

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на шести локациях.