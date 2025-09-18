Ночная атака РФ по Украине. ПВО сбила почти 50 БпЛА
Ночная атака РФ по Украине. ПВО сбила почти 50 БпЛА

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Силы противовоздушной обороны обезвредили 48 из 75 беспилотников, которыми Россия с вечера 17 сентября атаковала Украину.

Главные тезисы

  • По предварительным данным, ПВО украинских сил обороны обезвредило 48 из 75 беспилотников, которыми Россия атаковала Украину.
  • Было зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на шести локациях на севере, востоке и в центре Украины.
  • Боевая работа ПВО осуществила успешную оборону, сбив почти 50 беспилотников в ходе ночной атаки РФ по Украине.

Боевая работа ПВО в ночь на 18 сентября

С 21:00 17 сентября россияне атаковали 75 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Более 40 из них — дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 четверга, 18 сентября, ПВО сбила/подавила 48 БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре Украины.

Отчет ПВО

Один вражеский беспилотник находится в воздухе.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на шести локациях.

