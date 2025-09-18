Ночная атака РФ по Украине. ПВО сбила почти 50 БпЛА

Силы противовоздушной обороны обезвредили 48 из 75 беспилотников, которыми Россия с вечера 17 сентября атаковала Украину.
Главные тезисы
- По предварительным данным, ПВО украинских сил обороны обезвредило 48 из 75 беспилотников, которыми Россия атаковала Украину.
- Было зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на шести локациях на севере, востоке и в центре Украины.
- Боевая работа ПВО осуществила успешную оборону, сбив почти 50 беспилотников в ходе ночной атаки РФ по Украине.
Боевая работа ПВО в ночь на 18 сентября
С 21:00 17 сентября россияне атаковали 75 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Более 40 из них — дроны типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 четверга, 18 сентября, ПВО сбила/подавила 48 БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре Украины.
Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на шести локациях.
