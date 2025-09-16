ПВО обезвредила 89 дронов во время воздушного нападения России

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 15-16 сентября армия РФ осуществляла атаку на разные регионы Украины 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, а также беспилотниками других типов. Большинство вражеских целей были обезврежены силами ПВО.

Атака РФ на Украину 15-16 сентября — отчет работы ПВО

Новое воздушное нападение россиян началось около 20:00 15 сентября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Что важно понимать, около 70 из них — шахеды.

Вражеские цели над Украиной сбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 22 ударных БпЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Два вражеских беспилотника до сих пор в воздухе.