ПВО обезвредила 89 дронов во время воздушного нападения России

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 15-16 сентября армия РФ осуществляла атаку на разные регионы Украины 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, а также беспилотниками других типов. Большинство вражеских целей были обезврежены силами ПВО.
Главные тезисы
- Два вражеских беспилотника до сих пор в воздухе. Будьте осторожны!
- Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 6 локациях.
Атака РФ на Украину 15-16 сентября — отчет работы ПВО
Новое воздушное нападение россиян началось около 20:00 15 сентября.
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.
Что важно понимать, около 70 из них — шахеды.
Вражеские цели над Украиной сбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 22 ударных БпЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Два вражеских беспилотника до сих пор в воздухе.
