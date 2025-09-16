ПВО обезвредила 89 дронов во время воздушного нападения России
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 89 дронов во время воздушного нападения России

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 15-16 сентября - отчет работы ПВО
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 15-16 сентября армия РФ осуществляла атаку на разные регионы Украины 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, а также беспилотниками других типов. Большинство вражеских целей были обезврежены силами ПВО.

Главные тезисы

  • Два вражеских беспилотника до сих пор в воздухе. Будьте осторожны!
  • Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 6 локациях.

Атака РФ на Украину 15-16 сентября — отчет работы ПВО

Новое воздушное нападение россиян началось около 20:00 15 сентября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Что важно понимать, около 70 из них — шахеды.

Вражеские цели над Украиной сбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 22 ударных БпЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Два вражеских беспилотника до сих пор в воздухе.

Кроме того, около полуночи, враг ударил по городу Запорожье десятью снарядами РСЗО (предварительно Торнадо-С). К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, соболезнования родным.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Захарова истерически набросилась на страны Северной Европы из-за помощи Украине
Захарова
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я готов". Трамп выдвинул НАТО ультиматум касательно России
Donald Trump
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Киевщину, Николаевщину и Запорожье — есть погибшие и пострадавшие
ДСНС Украины
Последствия атаки РФ на Украину 15-16 сентября

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?