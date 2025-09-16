ППО знешкодила 89 дронів під час повітряного нападу Росії

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 15-16 вересня армія РФ здійснювала атаку на різні регіони України 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, а також безпілотниками інших типів. Більшість ворожих цілей були знешкодженні силами ППО.
Головні тези:
- Два ворожі безпілотники – досі в повітрі. Будьте обережними!
- Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях.
Атака РФ на Україну 15-16 вересня — звіт роботи ППО
Новий повітряний напад росіян розпочався близько 20:00 15 вересня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Що важливо розуміти, близько 70 із них — шахеди.
Ворожі цілі над Україною збивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Два ворожі безпілотники — досі в повітрі.
