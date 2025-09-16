ППО знешкодила 89 дронів під час повітряного нападу Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 89 дронів під час повітряного нападу Росії

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 15-16 вересня - звіт роботи ППО
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 15-16 вересня армія РФ здійснювала атаку на різні регіони України 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, а також безпілотниками інших типів. Більшість ворожих цілей були знешкодженні силами ППО.

Головні тези:

  • Два ворожі безпілотники – досі в повітрі. Будьте обережними!
  • Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Атака РФ на Україну 15-16 вересня — звіт роботи ППО

Новий повітряний напад росіян розпочався близько 20:00 15 вересня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Що важливо розуміти, близько 70 із них — шахеди.

Ворожі цілі над Україною збивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Два ворожі безпілотники — досі в повітрі.

Крім того, близько опівночі, ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ (попередньо Торнадо-С). На жаль, загиблі та постраждалі, співчуття рідним.

