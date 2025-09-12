Захарова істерично накинулася на країни Північної Європи через допомогу Україні

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарова сказала, що Москва вживе заходів у відповідь на плани виробляти ракетне паливо для України в Данії. Також одіозна спікерка звинуватила Норвегію у “псевдомиротворчій” діяльності.

Захарова накинулася на Данію та Норвегію через допомогу Україні

На брифінгу 12 вересня Захарова сказала, що Росія "продовжить твердо і жорстко відстоювати свої законні інтереси" та "вживе адекватних військово-технічних заходів" для запобігання загроз своїй нацбезпеці.

Вона також заговорила про "ворожий мілітаристський курс Копенгагена, який саботує разом з низкою інших найбільш агресивно налаштованих до Росії країн зусилля з політико-дипломатичного врегулювання української кризи".

Це несе ризики додаткової ескалації, — додала речниця російського МЗС.

Також Захарова нахабно назвала Норвегію псевдомиротворчою країною, яка використовує постачання озброєння до України для збагачення на крові в інтересах вузької групи осіб.