Захарова істерично накинулася на країни Північної Європи через допомогу Україні

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарова сказала, що Москва вживе заходів у відповідь на плани виробляти ракетне паливо для України в Данії. Також одіозна спікерка звинуватила Норвегію у “псевдомиротворчій” діяльності.
Головні тези:
- МЗС Росії погрожує вжити заходів у відповідь на плани виробництва ракетного палива для України в Данії.
- Захарова насторожено висловлюється про можливу ескалацію конфлікту через надання допомоги Україні.
- Норвегію вона назвала “псевдомиротворчою країною”, яка збагачується на крові українців через постачання озброєння.
Захарова накинулася на Данію та Норвегію через допомогу Україні
На брифінгу 12 вересня Захарова сказала, що Росія "продовжить твердо і жорстко відстоювати свої законні інтереси" та "вживе адекватних військово-технічних заходів" для запобігання загроз своїй нацбезпеці.
Вона також заговорила про "ворожий мілітаристський курс Копенгагена, який саботує разом з низкою інших найбільш агресивно налаштованих до Росії країн зусилля з політико-дипломатичного врегулювання української кризи".
Також Захарова нахабно назвала Норвегію псевдомиротворчою країною, яка використовує постачання озброєння до України для збагачення на крові в інтересах вузької групи осіб.
Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що українська компанія Fire Point, яка є виробником крилатих ракет "Фламінго", розпочне виробництво палива для ракет великої дальності в Данії.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-