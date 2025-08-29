Одіозна поплічниця міністра закордонних справ Сергія Лаврова Марія Захарова накинулася на президента України Володимира Зеленського, який нібито саботує мирні перемовини з Росією.
Головні тези:
- Марія Захарова цинічно звинуватила Зеленського у саботажі мирних перемовин з Росією.
- За словами Захарової, Росія робить все можливе для перемовин, тоді як Зеленський знаходиться на шляху саботажу.
Захарова цинічно звинувачує Зеленського у зриві переговорів з РФ
29 серпня у Москві пройшов брифінг офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової з поточних питань зовнішньої політики. Під час виступу Захарова звинуватила Зеленського у саботажі перемовин з РФ, хоча, навпаки, Росія робить все можливе, щоб ці перемовини не відбулися.
Захарова брехливо заявила, що воля населення ТОТ нібито була виявлена на референдумі у 2022 році, а Зеленський це ігнорує.
Зеленський бреше та звинувачує Росі. у небажанні закінчувати війну, не надає статусу офіційного російській мові та загрожує військами НАТО, — бреше Захарова.
Також одіозна посіпака Путіна назвала “психоделікою” слова Зеленського, що Україна не піде на “компроміси” від Росії.
