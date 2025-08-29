Одіозна поплічниця міністра закордонних справ Сергія Лаврова Марія Захарова накинулася на президента України Володимира Зеленського, який нібито саботує мирні перемовини з Росією.

Захарова цинічно звинувачує Зеленського у зриві переговорів з РФ

29 серпня у Москві пройшов брифінг офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової з поточних питань зовнішньої політики. Під час виступу Захарова звинуватила Зеленського у саботажі перемовин з РФ, хоча, навпаки, Росія робить все можливе, щоб ці перемовини не відбулися.

Зеленський продовжив зусилля, направлені на саботаж мирних перемовин України та Росії. 21 серпня він заявив, що відмовляється юридично визнавати російськими назавжди втрачені Україною території. Поширити

Захарова брехливо заявила, що воля населення ТОТ нібито була виявлена на референдумі у 2022 році, а Зеленський це ігнорує.

Зеленський бреше та звинувачує Росі. у небажанні закінчувати війну, не надає статусу офіційного російській мові та загрожує військами НАТО, — бреше Захарова.

Також одіозна посіпака Путіна назвала “психоделікою” слова Зеленського, що Україна не піде на “компроміси” від Росії.