Захарова цинично обвинила Зеленского в саботаже переговоров с Россией
Категория
Политика
Дата публикации

Захарова цинично обвинила Зеленского в саботаже переговоров с Россией

Захарова
Читати українською
Источник:  online.ua

Одиозная приспешница министра иностранных дел Сергея Лаврова Мария Захарова набросилась на президента Украины Владимира Зеленского, якобы саботирующего мирные переговоры с Россией.

Главные тезисы

  • Захарова обвиняет Зеленского в саботаже переговоров между Россией и Украиной.
  • Россия утверждает, что делает все возможное для мирных переговоров.

Захарова цинично обвиняет Зеленского в срыве переговоров с РФ

29 августа в Москве прошел брифинг официальной представительницы МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики. Во время выступления Захарова обвинила Зеленского в саботаже переговоров с РФ, хотя наоборот Россия делает все возможное, чтобы эти переговоры не состоялись.

Зеленский продолжил усилия по саботажу мирных переговоров Украины и России. 21 августа он заявил, что отказывается юридически признавать российскими навсегда утраченные Украиной территории.

Захарова лживо заявила, что воля населения ТОТ якобы была обнаружена на референдуме в 2022 году, а Зеленский это игнорирует.

Зеленский лжет и обвиняет Росси. в нежелании заканчивать войну, не придает статус официального русскому языку и угрожает войсками НАТО, — лжет Захарова.

Также одиозный муртад Путина назвала "психоделикой" слова Зеленского, что Украина не пойдет на "компромиссы" от России.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Дурилка картонная". Захарова набросилась с обвинениями на лидера Литвы
Захарова
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Захарова устроила истерику из-за решения World Press Photo насчет фотографа ТАСС
Захарова
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лавров и Захарова набросились с циничными обвинениями на Зеленского — что случилось
Лавров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?