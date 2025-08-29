Одиозная приспешница министра иностранных дел Сергея Лаврова Мария Захарова набросилась на президента Украины Владимира Зеленского, якобы саботирующего мирные переговоры с Россией.
Главные тезисы
- Захарова обвиняет Зеленского в саботаже переговоров между Россией и Украиной.
- Россия утверждает, что делает все возможное для мирных переговоров.
Захарова цинично обвиняет Зеленского в срыве переговоров с РФ
29 августа в Москве прошел брифинг официальной представительницы МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики. Во время выступления Захарова обвинила Зеленского в саботаже переговоров с РФ, хотя наоборот Россия делает все возможное, чтобы эти переговоры не состоялись.
Захарова лживо заявила, что воля населения ТОТ якобы была обнаружена на референдуме в 2022 году, а Зеленский это игнорирует.
Зеленский лжет и обвиняет Росси. в нежелании заканчивать войну, не придает статус официального русскому языку и угрожает войсками НАТО, — лжет Захарова.
Также одиозный муртад Путина назвала "психоделикой" слова Зеленского, что Украина не пойдет на "компромиссы" от России.
