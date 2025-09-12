Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Марии Захарова сказала, что Москва примет меры в ответ на планы производить ракетное топливо для Украины в Дании. Также одиозная спикер обвинила Норвегию в "псевдомиротворческой" деятельности.
Главные тезисы
- Мария Захарова критикует Данию и Норвегию за помощь Украине и угрожает принять меры в ответ на планы по производству ракетного топлива в Дании.
- Захарова высказывается о возможной эскалации конфликта из-за помощи Украине и обвиняет Норвегию в “псевдомиротворческой” деятельности.
- МИД России призывает отстаивать свои интересы и готовится принять адекватные военно-технические меры для защиты нацбезопасности.
Захарова набросилась на Данию и Норвегию из-за помощи Украине
На брифинге 12 сентября Захарова сказала, что Россия "продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы" и "примет адекватные военно-технические меры" для предотвращения угроз своей нацбезопасности.
Она также заговорила о "враждебном милитаристском курсе Копенгагена, который саботирует вместе с рядом других наиболее агрессивно настроенных в Россию стран усилия по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса".
Также Захарова нагло назвала Норвегию псевдомиротворческой страной, использующей поставки вооружения в Украину для обогащения крови в интересах узкой группы лиц.
Напомним, в начале сентября стало известно, что украинская компания Fire Point, являющаяся производителем крылатых ракет "Фламинго", начнет производство топлива для ракет большой дальности в Дании.
