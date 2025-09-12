Захарова истерически набросилась на страны Северной Европы из-за помощи Украине
Захарова истерически набросилась на страны Северной Европы из-за помощи Украине

Захарова
Источник:  online.ua

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Марии Захарова сказала, что Москва примет меры в ответ на планы производить ракетное топливо для Украины в Дании. Также одиозная спикер обвинила Норвегию в "псевдомиротворческой" деятельности.

Главные тезисы

  • Мария Захарова критикует Данию и Норвегию за помощь Украине и угрожает принять меры в ответ на планы по производству ракетного топлива в Дании.
  • Захарова высказывается о возможной эскалации конфликта из-за помощи Украине и обвиняет Норвегию в “псевдомиротворческой” деятельности.
  • МИД России призывает отстаивать свои интересы и готовится принять адекватные военно-технические меры для защиты нацбезопасности.

Захарова набросилась на Данию и Норвегию из-за помощи Украине

На брифинге 12 сентября Захарова сказала, что Россия "продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы" и "примет адекватные военно-технические меры" для предотвращения угроз своей нацбезопасности.

Она также заговорила о "враждебном милитаристском курсе Копенгагена, который саботирует вместе с рядом других наиболее агрессивно настроенных в Россию стран усилия по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса".

Это несет риски дополнительной эскалации, — добавила представитель российского МИД.

Также Захарова нагло назвала Норвегию псевдомиротворческой страной, использующей поставки вооружения в Украину для обогащения крови в интересах узкой группы лиц.

Напомним, в начале сентября стало известно, что украинская компания Fire Point, являющаяся производителем крылатых ракет "Фламинго", начнет производство топлива для ракет большой дальности в Дании.

