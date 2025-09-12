Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Марии Захарова сказала, что Москва примет меры в ответ на планы производить ракетное топливо для Украины в Дании. Также одиозная спикер обвинила Норвегию в "псевдомиротворческой" деятельности.

Захарова набросилась на Данию и Норвегию из-за помощи Украине

На брифинге 12 сентября Захарова сказала, что Россия "продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы" и "примет адекватные военно-технические меры" для предотвращения угроз своей нацбезопасности.

Она также заговорила о "враждебном милитаристском курсе Копенгагена, который саботирует вместе с рядом других наиболее агрессивно настроенных в Россию стран усилия по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса".

Это несет риски дополнительной эскалации, — добавила представитель российского МИД. Поделиться

Также Захарова нагло назвала Норвегию псевдомиротворческой страной, использующей поставки вооружения в Украину для обогащения крови в интересах узкой группы лиц.