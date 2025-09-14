ПВО обезвредила 52 дрона во время новой атаки РФ
ПВО обезвредила 52 дрона во время новой атаки РФ

Подробности новой атаки РФ на Украину
В течение ночи 13-14 сентября российские захватчики совершали воздушное нападение баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, 58 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и в центре страны.
  • Зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БПЛА на 3 локациях.

Подробности новой атаки РФ на Украину

Новое нападение российских оккупантов началось в 21:00 13 сентября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ракеты и 6 ударных БПЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Утром враг атакует новой волной БПЛА с северо-восточного направления. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

