ППО знешкодила 52 дрони під час нової атаки РФ

Протягом ночі 13-14 вересня російські загарбники здійснювали повітряний напад балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях.
Подробиці нової атаки РФ на Україну
Новий напад російських окупантів розпочався о 21:00 13 вересня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожий цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
