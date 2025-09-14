ППО знешкодила 52 дрони під час нової атаки РФ

Протягом ночі 13-14 вересня російські загарбники здійснювали повітряний напад балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Подробиці нової атаки РФ на Україну

Новий напад російських окупантів розпочався о 21:00 13 вересня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожий цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.