ППО знешкодила 52 дрони під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 52 дрони під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Подробиці нової атаки РФ на Україну
Read in English

Протягом ночі 13-14 вересня російські загарбники здійснювали повітряний напад балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях.

Подробиці нової атаки РФ на Україну

Новий напад російських окупантів розпочався о 21:00 13 вересня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожий цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Уранці ворог атакує новою хвилею БпЛА із північно-східного напрямку. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

