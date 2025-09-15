ПВО сбила почти 60 дронов РФ во время ночной атаки по Украине

В ночь на 15 сентября россияне выпустили по Украине три зенитных управляемых ракеты С-300 и 84 дрона разных типов из пяти направлений. ПВО сбило большинство целей, однако зафиксированы попадания.

Как отработала ПВО Украины в ночь на 15 сентября

Этой ночью для удара враг использовал три зенитных управляемых ракет С-300 и 84 ударных беспилотника разных типов, среди которых около 50 Shahed.

Запуски осуществлялись с территории Курской, Белгородской, Брянской, Орловской областей, а также из района Миллерово и Приморско-Ахтарской в РФ.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По состоянию на 09:00 известно, что силы ПВО уничтожили или подавили 59 дронов-камикадзе типа Shahed, Гербер и беспилотников других моделей над северными, южными и восточными регионами страны. Поделиться

В то же время, зафиксировано попадание трех ракет С-300 и 25 беспилотников в 13 различных локациях.