ПВО сбила почти 60 дронов РФ во время ночной атаки по Украине

В ночь на 15 сентября россияне выпустили по Украине три зенитных управляемых ракеты С-300 и 84 дрона разных типов из пяти направлений. ПВО сбило большинство целей, однако зафиксированы попадания.
Как отработала ПВО Украины в ночь на 15 сентября
Этой ночью для удара враг использовал три зенитных управляемых ракет С-300 и 84 ударных беспилотника разных типов, среди которых около 50 Shahed.
Запуски осуществлялись с территории Курской, Белгородской, Брянской, Орловской областей, а также из района Миллерово и Приморско-Ахтарской в РФ.
К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В то же время, зафиксировано попадание трех ракет С-300 и 25 беспилотников в 13 различных локациях.
