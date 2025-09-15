ПВО сбила почти 60 дронов РФ во время ночной атаки по Украине
ПВО сбила почти 60 дронов РФ во время ночной атаки по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

В ночь на 15 сентября россияне выпустили по Украине три зенитных управляемых ракеты С-300 и 84 дрона разных типов из пяти направлений. ПВО сбило большинство целей, однако зафиксированы попадания.

Главные тезисы

  • В ночь на 15 сентября ПВО Украины отработала эффективно ночную атаку РФ, сбив почти 60 дронов и несколько ракет С-300.
  • Авиация, зенитные ракетные войска и другие боевые подразделения были задействованы для успешного отражения атаки.
  • Уничтожено или подавлено 59 дронов-камикадзе и зафиксировано попадание нескольких ракет и беспилотников в различных локациях Украины.

Как отработала ПВО Украины в ночь на 15 сентября

Этой ночью для удара враг использовал три зенитных управляемых ракет С-300 и 84 ударных беспилотника разных типов, среди которых около 50 Shahed.

Запуски осуществлялись с территории Курской, Белгородской, Брянской, Орловской областей, а также из района Миллерово и Приморско-Ахтарской в РФ.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По состоянию на 09:00 известно, что силы ПВО уничтожили или подавили 59 дронов-камикадзе типа Shahed, Гербер и беспилотников других моделей над северными, южными и восточными регионами страны.

В то же время, зафиксировано попадание трех ракет С-300 и 25 беспилотников в 13 различных локациях.

