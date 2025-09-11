ПВО обезвредила 62 дрона во время ночной атаки РФ по Украине

Российские войска в ночь на 11 сентября атаковали территорию Украины 66 беспилотниками разных типов. Подавляющее количество дронов уничтожили силы ПВО.

ПВО Украины обезвредила 62 дрона РФ в ночь на 11 сентября

В ночь на 11 сентября противник атаковал 66 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, более 50 из них — "Шахеды.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 62 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.