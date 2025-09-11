ПВО обезвредила 62 дрона во время ночной атаки РФ по Украине

Российские войска в ночь на 11 сентября атаковали территорию Украины 66 беспилотниками разных типов. Подавляющее количество дронов уничтожили силы ПВО.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно обезвредили 62 дрона РФ в ночь на 11 сентября во время их атаки на территорию Украины.
- Атаку российских войск отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотные системы, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
- Противник использовал различные типы дронов, включая ударные БПЛА типа Shahed, однако большинство из них были успешно обезврежены.
ПВО Украины обезвредила 62 дрона РФ в ночь на 11 сентября
В ночь на 11 сентября противник атаковал 66 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, более 50 из них — "Шахеды.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 62 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-