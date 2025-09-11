ППО знешкодила 62 дрони під час нічної атаки РФ по Україні

Російські війська в ніч на 11 вересня атакували територію України 66 безпілотниками різних типів. Переважну кількість дронів знищили сили ППО.
Головні тези:
- ППО України успішно знешкодило 62 дрони РФ у ніч на 11 вересня під час їх атаки на територію України.
- За попередніми даними, протиповітряна оборона збила чи подавила 62 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
- Російські війська використовували різні типи дронів, включаючи ударні БпЛА типу Shahed та інші, які були успішно знешкоджені.
ППО України знешкодила 62 дрони РФ у ніч на 11 вересня
У ніч на 11 вересня противник атакував 66 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, понад 50 із них — "Шахеди.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, чи подавлено 62 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
