ППО знешкодила 62 дрони під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 62 дрони під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Російські війська в ніч на 11 вересня атакували територію України 66 безпілотниками різних типів. Переважну кількість дронів знищили сили ППО.

Головні тези:

  • ППО України успішно знешкодило 62 дрони РФ у ніч на 11 вересня під час їх атаки на територію України.
  • За попередніми даними, протиповітряна оборона збила чи подавила 62 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
  • Російські війська використовували різні типи дронів, включаючи ударні БпЛА типу Shahed та інші, які були успішно знешкоджені.

ППО України знешкодила 62 дрони РФ у ніч на 11 вересня

У ніч на 11 вересня противник атакував 66 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, понад 50 із них — "Шахеди.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, чи подавлено 62 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Також зафіксовано влучання 4 ударних дронів на 3 локаціях.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знешкодили 68 дронів під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 112 дронів під час нічної атаки РФ по Україні
Повітряні Сили ЗСУ
Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 413 із 458 цілей під час масованої атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?