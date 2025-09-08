ППО знешкодила 112 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Україну 142 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та дронами інших типів, серед яких 112 було збито Повітряними силами.
Головні тези:
- ППО України успішно знешкодило 112 дронів типу Shahed та інших під час нічної атаки з боку РФ.
- Ударні безпілотники нападали з різних напрямків, але були успішно припинені за допомогою авіації і зенітних ракетних військ.
- За попередніми даними, 26 дронів вдалось збити, а уламки і падіння ворожих літальних апаратів зафіксовано на різних локаціях.
Повітряні сили звітували щодо бойової роботи у ніч проти 8 вересня
Серед майже півтори сотні безпілотників, які атакували Україну, 100 дронів — саме типу Shahed.
Пуски літальних апаратів здійснювались із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (ТОТ Криму).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30 ранку 8 вересня протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Нагадаємо, ворог в ніч на 8 вересня атакував дронами Київську область, в результаті чого виникли перебої з електропостачанням. У мережі писали, що під атакою опинилася Трипільська ТЕЦ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-