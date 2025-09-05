РФ атакувала Україну ракетами й дронами — ППО знешкодила 120 цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну ракетами й дронами — ППО знешкодила 120 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Протягом ночі 4-5 вересня російські загарбники здійснювали атаку 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 та керованою авіаційною ракетою Х-59.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Наслідки повітряного бою 5 вересня

Нова атака росіян розпочалася ще об 18:00 4 вересня.

Цього разу дрони та ракети летіли з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму, Курської області та Воронезької області — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили факт влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Ще один ворожий БпЛА — в повітрі.Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

