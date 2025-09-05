РФ атакувала Україну ракетами й дронами — ППО знешкодила 120 цілей

Протягом ночі 4-5 вересня російські загарбники здійснювали атаку 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 та керованою авіаційною ракетою Х-59.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Наслідки повітряного бою 5 вересня
Нова атака росіян розпочалася ще об 18:00 4 вересня.
Цього разу дрони та ракети летіли з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму, Курської області та Воронезької області — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили факт влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.
