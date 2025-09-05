РФ атаковала Украину ракетами и дронами — ПВО обезвредила 120 целей
РФ атаковала Украину ракетами и дронами — ПВО обезвредила 120 целей

Последствия воздушного боя 5 сентября
В течение ночи 4-5 сентября российские захватчики совершали атаку 157 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, 6 зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемой авиационной ракетой Х-59.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 7 ракет и 35 ударных БПЛА на 10 локациях.

Последствия воздушного боя 5 сентября

Новая атака россиян началась еще в 18:00 4 сентября.

На этот раз дроны и ракеты летели по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма, Курской области и Воронежской области — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 121 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили факт попадания 7 ракет и 35 ударных БПЛА на 10 локациях.

Еще один вражеский БпЛА — в воздухе. Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Потери армии РФ по состоянию на 5 сентября 2025 года

