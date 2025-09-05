РФ атаковала Украину ракетами и дронами — ПВО обезвредила 120 целей

В течение ночи 4-5 сентября российские захватчики совершали атаку 157 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, 6 зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемой авиационной ракетой Х-59.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 7 ракет и 35 ударных БПЛА на 10 локациях.
Последствия воздушного боя 5 сентября
Новая атака россиян началась еще в 18:00 4 сентября.
На этот раз дроны и ракеты летели по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма, Курской области и Воронежской области — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили факт попадания 7 ракет и 35 ударных БПЛА на 10 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-