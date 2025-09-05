Генштаб отчитывается о поражении 3 районов сосредоточения армии РФ

Вчера противник нанес два ракетных и 78 авиационных ударов, применили три ракеты, сбросили 136 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4861 обстрел, в том числе 80 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5607 дронов-камикадзе.