Генштаб отчитывается о поражении 3 районов сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 4 сентября авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили сразу три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, пункт управления, четыре пункта управления БПЛА и пять артиллерийских средств российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1290-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 5 сентября 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 086 220 (+810) человек,
танков — 11 159 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 23 243 (+2) ед,
артиллерийских систем — 32 435 (+50) ед,
РСЗО — 1 480 (+1) ед,
средств ПВО — 1 216 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 56 267 (+222) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 60 831 (+139) ед.
Агрессор наносил авиационных ударов в частности по районам населенных пунктов Железный Мост Черниговской области; Белогорье, Степногорск, Красная Криница Запорожской области; Казачье Херсонской области.
