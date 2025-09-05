Генштаб отчитывается о поражении 3 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб отчитывается о поражении 3 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 5 сентября 2025 года
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 4 сентября авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили сразу три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, пункт управления, четыре пункта управления БПЛА и пять артиллерийских средств российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1290-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 5 сентября 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 086 220 (+810) человек,

  • танков — 11 159 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 23 243 (+2) ед,

  • артиллерийских систем — 32 435 (+50) ед,

  • РСЗО — 1 480 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1 216 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 56 267 (+222) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 60 831 (+139) ед.

Вчера противник нанес два ракетных и 78 авиационных ударов, применили три ракеты, сбросили 136 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4861 обстрел, в том числе 80 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5607 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов в частности по районам населенных пунктов Железный Мост Черниговской области; Белогорье, Степногорск, Красная Криница Запорожской области; Казачье Херсонской области.

