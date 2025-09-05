Генштаб звітує про ураження 3 районів зосередження армії РФ
Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 4 вересня авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів уразили одразу три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів,  пункт управління, чотири пункти управління БпЛА та 5 артилерійських засобів російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1290 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення.

Втрати армії РФ станом на 5 вересня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 086 220 (+810) осіб,

  • танків — 11 159 (+2) од,

  • бойових броньованих машин — 23 243 (+2) од,

  • артилерійських систем — 32 435 (+50) од,

  • РСЗВ — 1 480 (+1) од,

  • засобів ППО — 1 216 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 56 267 (+222) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 60 831 (+139) од.

Вчора противник завдав двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4861 обстріл, зокрема 80 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5607 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Залізний Міст Чернігівської області; Білогір’я, Степногірськ, Червона Криниця Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

