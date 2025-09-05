Генштаб звітує про ураження 3 районів зосередження армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 4 вересня авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів уразили одразу три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, пункт управління, чотири пункти управління БпЛА та 5 артилерійських засобів російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1290 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення.
Втрати армії РФ станом на 5 вересня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 086 220 (+810) осіб,
танків — 11 159 (+2) од,
бойових броньованих машин — 23 243 (+2) од,
артилерійських систем — 32 435 (+50) од,
РСЗВ — 1 480 (+1) од,
засобів ППО — 1 216 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 56 267 (+222) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 60 831 (+139) од.
Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Залізний Міст Чернігівської області; Білогір’я, Степногірськ, Червона Криниця Запорізької області; Козацьке Херсонської області.
