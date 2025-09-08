ПВО обезвредила 112 дронов во время ночной атаки РФ по Украине
ПВО обезвредила 112 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Украину 142 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и дронами других типов, среди которых 112 были сбиты Воздушными силами.

Главные тезисы

  • В ночь на 8 сентября украинская ПВО успешно сбила 112 дронов типа Shahed и других во время ночной атаки со стороны РФ.
  • По предварительным данным, 26 дронов были уничтожены, а падение вражеских летательных аппаратов было зафиксировано на различных локациях по стране.
  • Российские ударные беспилотники нападали по разным направлениям, но были успешно остановлены с помощью авиации, зенитных ракетных войск и других оборонительных средств.

Воздушные силы отчитались о боевой работе в ночь на 8 сентября

Среди почти полторы сотни атаковавших Украину беспилотников 100 дронов — именно типа Shahed.

Пуски летательных аппаратов осуществлялись по направлениям: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Чауда (ТОТ Крыма).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 утра 8 сентября противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских дронов типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Отчет Воздушных Сил

Зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Известно, что несколько вражеских беспилотников все еще находятся в воздухе.

Напомним, враг в ночь на 8 сентября атаковал дронами Киевскую область, в результате чего возникли перебои с электроснабжением. В сети писали, что под атакой оказалась Трипольская ТЭЦ.

