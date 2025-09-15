ППО збила майже 60 дронів РФ під час нічної атаки по Україні
ППО збила майже 60 дронів РФ під час нічної атаки по Україні

У ніч на 15 вересня росіяни випустили по Україні три зенітні керовані ракети С-300 та 84 дрони різних типів з п'яти напрямків. ППО збила більшість цілей, проте зафіксовані влучання.

Головні тези:

  • У ситуації нічної атаки з боку РФ українська ППО відпрацювала ефективно та знищила значну кількість дронів, що намагалися проникнути на територію України.
  • Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи були залучені для відбиття атаки українською ППО.

Як відпрацювала ППО України у ніч проти 15 вересня

Цієї ночі для удару ворог використав три зенітні керовані ракети С-300 та 84 ударні безпілотники різних типів, серед яких близько 50 Shahed.

Запуски здійснювалися з території Курської, Бєлгородської, Брянської, Орловської областей, а також із району Міллерово та Приморсько-Ахтарська у РФ.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

Станом на 09:00 відомо, що сили ППО знищили або подавили 59 дронів-камікадзе типу Shahed, "Гербер" та безпілотників інших моделей над північними, південними та східними регіонами країни.

Водночас зафіксовано влучання трьох ракет С-300 та 25 безпілотників у 13 різних локаціях.

