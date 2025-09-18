Нічна атака РФ по Україні. ППО збила майже 50 БпЛА

Сили протиповітряної оборони знешкодили 48 із 75 безпілотників, якими Росія звечора 17 вересня атакувала Україну.
Головні тези:
- ППО здійснило успішну оборону, збивши майже 50 безпілотників у ході нічної атаки РФ по Україні.
- За попередніми даними, лише один ворожий безпілотник залишився в повітрі після атаки.
Бойова робота ППО у ніч проти 18 вересня
Із 21:00 17 вересня росіяни атакували 75 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" й безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 40 із них — дрони типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00 четверга, 18 вересня, ППО збила/подавила 48 БПЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі України.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на шести локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-