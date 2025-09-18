Нічна атака РФ по Україні. ППО збила майже 50 БпЛА
Нічна атака РФ по Україні. ППО збила майже 50 БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

Сили протиповітряної оборони знешкодили 48 із 75 безпілотників, якими Росія звечора 17 вересня атакувала Україну.

Головні тези:

  • ППО здійснило успішну оборону, збивши майже 50 безпілотників у ході нічної атаки РФ по Україні.
  • За попередніми даними, лише один ворожий безпілотник залишився в повітрі після атаки.

Бойова робота ППО у ніч проти 18 вересня

Із 21:00 17 вересня росіяни атакували 75 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" й безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 40 із них — дрони типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 четверга, 18 вересня, ППО збила/подавила 48 БПЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі України.

Звіт ППО

Один ворожий безпілотник перебуває у повітрі.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на шести локаціях.

