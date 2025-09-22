ППО України знешкодила 132 дрони РФ під час нічної атаки

Росіяни в ніч на 22 вересня запустили на Україну майже півтори сотні дронів та КАБи. Силам оборони вдалося збити 132 ворожих безпілотники.
Головні тези:
- У ніч на 22 вересня РФ запустила на Україну майже півтори сотні дронів та КАБи, з них 132 було збито протиповітряною обороною.
- Силами оборони України успішно відбито напад 141-м ударним безпілотником типу Shahed та іншими дронами.
- Повітряні сили ЗСУ, авіація та зенітні ракетні війська активно залучалися до знищення ворожих безпілотників.
Як відпрацювала ППО у ніч проти 22 вересня
Ворог сьогодні вночі атакував Україну 141-м ударним безпілотником типу Shahed, Гербера і дронами інших типів.
Безпілотники запускали із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму. Майже 80 дронів росіян виявились саме типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на ранок 22 вересня протиповітряна оборона збила/подавила 132 ворожі дрони типу Shahed, Гербера та БпЛА інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Також Повітряні Сили наголошують, що з 4 по 6 ранку РФ завдала авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя.
