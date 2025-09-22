ППО України знешкодила 132 дрони РФ під час нічної атаки

Росіяни в ніч на 22 вересня запустили на Україну майже півтори сотні дронів та КАБи. Силам оборони вдалося збити 132 ворожих безпілотники.

Як відпрацювала ППО у ніч проти 22 вересня

Ворог сьогодні вночі атакував Україну 141-м ударним безпілотником типу Shahed, Гербера і дронами інших типів.

Безпілотники запускали із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму. Майже 80 дронів росіян виявились саме типу Shahed.

Звіт Повітряних сил ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на ранок 22 вересня протиповітряна оборона збила/подавила 132 ворожі дрони типу Shahed, Гербера та БпЛА інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Також Повітряні Сили наголошують, що з 4 по 6 ранку РФ завдала авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя.