РФ атакувала Україну 54 дронами — ППО знешкодила 33

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 20 та 21 вересня російські загарбники здійснювали атаку 54-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.
Звіт роботи ППО 20-21 вересня
Нова атака російських загарбників почалася о 20:00 2025 року.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Що важливо розуміти, близько 30 із них — шахеди.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.
