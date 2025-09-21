РФ атакувала Україну 54 дронами — ППО знешкодила 33
РФ атакувала Україну 54 дронами — ППО знешкодила 33

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 20 та 21 вересня російські загарбники здійснювали атаку 54-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, сході та в центрі країни.
  • Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.

Звіт роботи ППО 20-21 вересня

Нова атака російських загарбників почалася о 20:00 2025 року.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Що важливо розуміти, близько 30 із них — шахеди.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

