"Стіна дронів" захистить ЄС та Україну — що пропонує Єврокомісія

"Стіна дронів" зможе захистити країни Євросоюзу та Україну

Про це заявив речник Європейської комісії Тома Реньє на брифінгу в Брюсселі.

Комісар (з питань оборони та космосу Андрюс) Кубілюс учора згадав, що продовжить роботу над майбутньою "Стіною дронів", про яку також казала президентка Єврокомісії фон дер Ляєн у своєму зверненні до Конгресу. Чому? Тому що ми бачили нещодавні події в Румунії та Польщі, які ще раз підкреслили необхідність Європейського Союзу захищатися та оборонятися. І це, звичайно, включає захист наших країн «на передовій» та України від потенційних атак дронів. Поширити

Він нагадав, що єврокомісар Кубілюс разом з президенткою фон дер Ляєн відвідав країни-члени ЄС на східному фланзі, уряди яких уже виявили інтерес до проєкту "Стіна дронів".

Реньє додав, що інструмент SAFE (програма кредитів на оборонне виробництво) сприятиме створенню "Стіни дронів", якщо держави-члени у своїх національних планах, які мають подати на розгляд Єврокомісії до 30 листопада, згадають основні компоненти.

Він також підкреслив, що Україна "за замовчуванням є повністю асоційованою з ініціативою SAFE, тому "Стіна дронів" захистить Україну, ЄС і, за визначенням, деякі держави-члени НАТО".

Раніше єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що "Стіну дронів", ініційовану ЄС, слід будувати разом з Україною з огляду на її великий досвід у боротьбі з дронами.

Кубілюс планує наступного тижня провести переговори з міністрами оборони країн Євросоюзу щодо створення “Стіни дронів” на східному кордоні ЄС.