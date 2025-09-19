"Стіна дронів" захистить ЄС та Україну — що пропонує Єврокомісія
"Стіна дронів" захистить ЄС та Україну — що пропонує Єврокомісія

Джерело:  Укрінформ

Проєкт "Стіна дронів" (Drone Wall) має на меті захищати держави-члени ЄС на східному фланзі блоку, а також Україну.

  • Проєкт «Стіна дронів» має на меті захищати країни Євросоюзу та Україну від можливих атак дронів.
  • Єврокомісія планує створення «Стіни дронів» при співпраці з Україною, яка має значний досвід у боротьбі з дронами.
  • Інструмент SAFE сприятиме реалізації проєкту, а держави-члени ЄС мають включити його у свої національні плани до листопада.

Про це заявив речник Європейської комісії Тома Реньє на брифінгу в Брюсселі.

Комісар (з питань оборони та космосу Андрюс) Кубілюс учора згадав, що продовжить роботу над майбутньою "Стіною дронів", про яку також казала президентка Єврокомісії фон дер Ляєн у своєму зверненні до Конгресу. Чому? Тому що ми бачили нещодавні події в Румунії та Польщі, які ще раз підкреслили необхідність Європейського Союзу захищатися та оборонятися. І це, звичайно, включає захист наших країн «на передовій» та України від потенційних атак дронів.

Він нагадав, що єврокомісар Кубілюс разом з президенткою фон дер Ляєн відвідав країни-члени ЄС на східному фланзі, уряди яких уже виявили інтерес до проєкту "Стіна дронів".

Реньє додав, що інструмент SAFE (програма кредитів на оборонне виробництво) сприятиме створенню "Стіни дронів", якщо держави-члени у своїх національних планах, які мають подати на розгляд Єврокомісії до 30 листопада, згадають основні компоненти.

Він також підкреслив, що Україна "за замовчуванням є повністю асоційованою з ініціативою SAFE, тому "Стіна дронів" захистить Україну, ЄС і, за визначенням, деякі держави-члени НАТО".

Раніше єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що "Стіну дронів", ініційовану ЄС, слід будувати разом з Україною з огляду на її великий досвід у боротьбі з дронами.

Кубілюс планує наступного тижня провести переговори з міністрами оборони країн Євросоюзу щодо створення “Стіни дронів” на східному кордоні ЄС.

