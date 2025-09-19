"Стіна дронів" захистить ЄС та Україну — що пропонує Єврокомісія

Проєкт "Стіна дронів" (Drone Wall) має на меті захищати держави-члени ЄС на східному фланзі блоку, а також Україну.
Головні тези:
- Проєкт «Стіна дронів» має на меті захищати країни Євросоюзу та Україну від можливих атак дронів.
- Єврокомісія планує створення «Стіни дронів» при співпраці з Україною, яка має значний досвід у боротьбі з дронами.
- Інструмент SAFE сприятиме реалізації проєкту, а держави-члени ЄС мають включити його у свої національні плани до листопада.
"Стіна дронів" зможе захистити країни Євросоюзу та Україну
Про це заявив речник Європейської комісії Тома Реньє на брифінгу в Брюсселі.
Він нагадав, що єврокомісар Кубілюс разом з президенткою фон дер Ляєн відвідав країни-члени ЄС на східному фланзі, уряди яких уже виявили інтерес до проєкту "Стіна дронів".
Реньє додав, що інструмент SAFE (програма кредитів на оборонне виробництво) сприятиме створенню "Стіни дронів", якщо держави-члени у своїх національних планах, які мають подати на розгляд Єврокомісії до 30 листопада, згадають основні компоненти.
Він також підкреслив, що Україна "за замовчуванням є повністю асоційованою з ініціативою SAFE, тому "Стіна дронів" захистить Україну, ЄС і, за визначенням, деякі держави-члени НАТО".
Раніше єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що "Стіну дронів", ініційовану ЄС, слід будувати разом з Україною з огляду на її великий досвід у боротьбі з дронами.
Кубілюс планує наступного тижня провести переговори з міністрами оборони країн Євросоюзу щодо створення “Стіни дронів” на східному кордоні ЄС.
