Єврокомісія висунула Україні вимогу щодо відбору керівника БЕБ

Європейська комісія вимагають від українського влади якомога швидше призначити керівника Бюро економічної безпеки відповідно до закону та чинних процедур відбору і призначення.
Головні тези:
- Бюро економічної безпеки відіграє ключову роль у боротьбі України з фінансовими злочинами.
- Керівник БЕБ повинен бути обраний на основі доброчесності та особистих заслуг.
ЄК відреагувала на скандал навколо БЕБ
Офіційний Брюссель вкотре нагадав про те, що реформа БЕБ є частиною ширших зобов'язань України у межах процесу євроінтеграції.
Він також повторив, що у звіті ЄК стосовно розширення ЄС за 2024 рік вказано про важливість швидкої імплементації закону про БЕБ, зокрема через прозорий процес відбору на основі особистих заслуг.
Що важливо розуміти, саме БЕБ відіграє важливу роль у боротьбі України з фінансовими злочинами.
Нещодавно офіційний Брюссель наголошував на важливості обрання керівника БЕБ на основі його доброчесності.
З заявою з цього приводу виступив Штефан Шльонінг — керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні.
Він наголосив, що призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки є для ЄС важливим індикатором руху України дорогою реформ.
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