Скорочення дедлайну Трампа. Кремль уперше відреагував

Команда російського диктатора Володимира Путіна стверджує, що "взяла до відома" заяви американського лідера Дональда Трампа про те, що він скорочує відведений їм термін для врегулювання розв’язаної війни проти України з 50 до 10-12 днів.

Що кажуть у Кремлі

З заявою з цього приводу виступив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Ми взяли до відома вчорашні заяви президента Трампа. Триває спеціальна військова операція, і ми, як і раніше, зберігаємо нашу прихильність мирному процесу для врегулювання конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів під час цього врегулювання. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Російські пропагандисти також попросили Пєскова відреагувати на заяву Трампа про те, що йому більше нецікаві розмови з Путіним про Україну.

Я б хотів уникнути якихось оцінок. Ще раз повторюю, ми взяли до відома заяви президента Трампа, — відповів речник російського диктатора. Поширити

Він також чітко дав зрозуміти, що тема особистої зустрічі американського лідера та нелегітимного президента Росії поки не обговорюється.

Як уже згадувалося раніше, 28 липня Дональд Трамп озвучив новий дедлайн для Путіна для врегулювання розв’язаної ним війни проти України. Цього разу йдеться про 10-12 днів.