Скорочення дедлайну Трампа. Кремль уперше відреагував

Команда російського диктатора Володимира Путіна стверджує, що "взяла до відома" заяви американського лідера Дональда Трампа про те, що він скорочує відведений їм термін для врегулювання розв’язаної війни проти України з 50 до 10-12 днів.
Головні тези:
- Москва не відповіла, чи збирається виконувати вимогу Трампа.
- Путін поки не готується до особистої зустрічі з президентом США.
Що кажуть у Кремлі
З заявою з цього приводу виступив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
Російські пропагандисти також попросили Пєскова відреагувати на заяву Трампа про те, що йому більше нецікаві розмови з Путіним про Україну.
Він також чітко дав зрозуміти, що тема особистої зустрічі американського лідера та нелегітимного президента Росії поки не обговорюється.
Як уже згадувалося раніше, 28 липня Дональд Трамп озвучив новий дедлайн для Путіна для врегулювання розв’язаної ним війни проти України. Цього разу йдеться про 10-12 днів.
На цьому тлі колишній президент Росії Дмитро Медведєв почав публічно погрожувати США війною.
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