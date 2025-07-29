"Їй було лише 23 роки". Росіяни вбили вагітну жінку в Кам'янському

Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями. І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії.