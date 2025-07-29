"Їй було лише 23 роки". Росіяни вбили вагітну жінку в Кам'янському

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що 3 людини загинули та ще 5 постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту Кам’янське, що в Дніпропетровській області.
Головні тези:
- Протягом минулої доби росіяни вбили 22 українців та поранили ще 85.
- Зеленський наголосив, що таким чином Росія кидає виклик США та президенту Трампу.
Новою жертвою армії РФ стала жінка при надії
Станом на ранок 29 липня відомо, що протягом минулої доби російські загарбники вбили в Україні 22 людини.
Глава держави також звертає увагу на те, що російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області.
Як зазначив Володимир Зеленський, це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий, адже Росія знала, що завдає удару по цивільних у цій колонії.
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