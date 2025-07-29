"Їй було лише 23 роки". Росіяни вбили вагітну жінку в Кам'янському
Категорія
Україна
Дата публікації

"Їй було лише 23 роки". Росіяни вбили вагітну жінку в Кам'янському

Володимир Зеленський
Новою жертвою армії РФ стала жінка при надії
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Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що 3 людини загинули та ще 5 постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту Кам’янське, що в Дніпропетровській області.

Головні тези:

  • Протягом минулої доби росіяни вбили 22 українців та поранили ще 85.
  • Зеленський наголосив, що таким чином Росія кидає виклик США та президенту Трампу.

Новою жертвою армії РФ стала жінка при надії

О другій годині ночі росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське — по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Станом на ранок 29 липня відомо, що протягом минулої доби російські загарбники вбили в Україні 22 людини.

Мої співчуття рідним та близьким. Ще 85 людей були поранені. Під російськими ударами були 73 українські міста та села.

Глава держави також звертає увагу на те, що російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області.

Як зазначив Володимир Зеленський, це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий, адже Росія знала, що завдає удару по цивільних у цій колонії.

Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями. І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії.

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