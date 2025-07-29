СБУ запобігла планам ФСБ ліквідувати командира "Вовків Да Вінчі" — відео

Служба безпеки України офіційно підтвердила, що змогла запобігти замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ “Вовки Да Вінчі” Сергія Філімонова. Для реалізації злочину ФСБ Росії завербувала мешканця Дніпропетровської області під виглядом роботи на СБУ.

СБУ врятувала життя командира "Вовків Да Вінчі"

На “гачок” ФСБ потрапив учасник АТО з Кам’янського. Останнього переконали, що він за дорученням СБУ повинен ліквідувати коригувальника, котрий працює на Росію, а не українського військового командира.

Ворожа спецслужба посилила психологічний тиск на українця та надіслала йому підроблену повістку про виклик на допит нібито до СБУ.

На цьому тлі йому запропонували начебто “співпрацю” зі Службою в обмін на закриття кримінальної справи.

З цією метою фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ та наказали приїхати до Києва.

Вже у столиці завербованому поставили завдання: орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав український військовий командир, якого планували ліквідувати, і почати стеження за автомобілем Сергія Філімонова.

При цьому співробітник фсб представив українського військового як «зрадника», що нібито наводить удари по Києву. Після одного з масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе «об’єкт», за яким він стежить. Поширити

Трохи пізніше ФСБ надала завербованому українцю координати схрону на околиці столиці, де було заховано автоматичну зброю для ліквідації українського воїна.

Оперативники СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, з якого фігурант листувався з куратором з фсб. Поширити

Затриманому повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання зброї та боєприпасів.