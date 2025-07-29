СБУ предотвратила планы ФСБ ликвидировать командира "Волков Да Винчи" — видео

Служба безопасности Украины официально подтвердила, что смогла предотвратить заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Для реализации преступления ФСБ России завербовала жителя Днепропетровской области под видом работы на СБУ.

СБУ спасла жизнь командира "Волков Да Винчи"

На крючок ФСБ попал участник АТО из Каменского. Последнего убедили, что он по поручению СБУ должен ликвидировать корректировщика, работающего на Россию, а не украинского военного командира.

Вражеская спецслужба усилила психологическое давление на украинца и направила ему поддельную повестку о вызове на допрос якобы в СБУ.

На этом фоне ему предложили "сотрудничество" со Службой в обмен на закрытие уголовного дела.

С этой целью фигуранту направили анкету о приеме в СБУ и приказали приехать в Киев.

Уже в столице ему поставили задачу: арендовать квартиру в жилом комплексе, где, по версии ФСБ, проживал украинский военный командир, которого планировали ликвидировать, и начать слежку за автомобилем Сергея Филимонова.

При этом сотрудник ФСБ представил украинского военного как предателя, якобы наводящего удары по Киеву. После одного из массированных ракетных ударов по столице куратор убеждал фигуранта, что ответственность за это несет объект, за которым он следит. Поделиться

Несколько позже ФСБ предоставила завербованному украинцу координаты схрона на окраине столицы, где было спрятано автоматическое оружие для ликвидации украинского воина.

Во время обыска у него изъят мобильный телефон, с которого фигурант переписывался с куратором из фсб. Поделиться

Задержанному сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное хранение оружия и боеприпасов.