СБУ предотвратила планы ФСБ ликвидировать командира "Волков Да Винчи" — видео

Служба безопасности Украины официально подтвердила, что смогла предотвратить заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Для реализации преступления ФСБ России завербовала жителя Днепропетровской области под видом работы на СБУ.
Главные тезисы
- Завербованный украинец был убежден, что он должен ликвидировать работающего на РФ корректировщика.
- Задержанному сообщено о подозрении за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
СБУ спасла жизнь командира "Волков Да Винчи"
На крючок ФСБ попал участник АТО из Каменского. Последнего убедили, что он по поручению СБУ должен ликвидировать корректировщика, работающего на Россию, а не украинского военного командира.
Вражеская спецслужба усилила психологическое давление на украинца и направила ему поддельную повестку о вызове на допрос якобы в СБУ.
На этом фоне ему предложили "сотрудничество" со Службой в обмен на закрытие уголовного дела.
С этой целью фигуранту направили анкету о приеме в СБУ и приказали приехать в Киев.
Уже в столице ему поставили задачу: арендовать квартиру в жилом комплексе, где, по версии ФСБ, проживал украинский военный командир, которого планировали ликвидировать, и начать слежку за автомобилем Сергея Филимонова.
Несколько позже ФСБ предоставила завербованному украинцу координаты схрона на окраине столицы, где было спрятано автоматическое оружие для ликвидации украинского воина.
Задержанному сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное хранение оружия и боеприпасов.
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