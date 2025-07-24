СБУ предотвратила теракт — агентка РФ планировала взорвать кофейню в Киеве

Агентка РФ пыталась взорвать кофейню в Киеве

Для совершения преступления она планировала оставить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

По материалам дела, российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать оба СВУ в вечерний час-пик, чтобы убить максимальное количество людей.

Сотрудники СБУ разоблачили враждебный замысел и задержали фигурантку «на горячем», когда она вошла в кафе со спрятанными в сумку СВП.

Как установило расследование, российский заказ выполняла киевлянка, которую оккупанты завербовали для совершения теракта под «чужим флагом», убедив женщину, что она якобы должна выполнить задачу СБУ. Поделиться

Служба безопасности устанавливает, каким образом фигурантка получила СВУ.

Задокументировано, что она получила от российского куратора геолокацию места спланированного взрыва, где должна была покинуть взрывчатку. У фигурантки изъят телефон с доказательствами контактов с оккупантами.

Решается вопрос о квалификации ее действий.

СБУ отмечает! Представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

В случае получения подозрительных предложений или контактов с неизвестными лицами, представляемыми работниками СБУ, немедленно сообщайте об этом: горячую линию СБУ 0 800 501 482 или в чатбот «Спали ФСБшника».