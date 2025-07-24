СБУ предотвратила теракт — агентка РФ планировала взорвать кофейню в Киеве

Контрразведка Службы безопасности предотвратила очередной теракт российских спецслужб в Киеве.
Главные тезисы
- Контрразведка Службы безопасности успешно предотвратила планы российских спецслужб по теракту в Киеве.
- Агентка РФ планировала подрыв кофейни в центре города в пик час, но была задержана с самодельными взрывными устройствами.
- Российские спецслужбы стремились убить максимальное количество людей взрывом дистанционно активированных взрывчаток.
Агентка РФ пыталась взорвать кофейню в Киеве
Для совершения преступления она планировала оставить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
По материалам дела, российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать оба СВУ в вечерний час-пик, чтобы убить максимальное количество людей.
Сотрудники СБУ разоблачили враждебный замысел и задержали фигурантку «на горячем», когда она вошла в кафе со спрятанными в сумку СВП.
Служба безопасности устанавливает, каким образом фигурантка получила СВУ.
Задокументировано, что она получила от российского куратора геолокацию места спланированного взрыва, где должна была покинуть взрывчатку. У фигурантки изъят телефон с доказательствами контактов с оккупантами.
Решается вопрос о квалификации ее действий.
СБУ отмечает! Представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины.
В случае получения подозрительных предложений или контактов с неизвестными лицами, представляемыми работниками СБУ, немедленно сообщайте об этом: горячую линию СБУ 0 800 501 482 или в чатбот «Спали ФСБшника».
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