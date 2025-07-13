Убийство полковника СБУ. Нацполиция установила исполнителей
Категория
Украина
Дата публикации

Убийство полковника СБУ. Нацполиция установила исполнителей

Национальная полиция Украины
Новые детали убийства полковника СБУ
Read in English
Читати українською

13 июля Национальная полиция Украины сообщила, что причастны к убийству полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича граждане другой страны, которые выполняли задачи спецслужб России.

Главные тезисы

  • Во время задержания они были ликвидированы, поскольку преступники сопротивлялись.
  • Следственным управлением полиции Киева осуществляется досудебное расследование по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Новые детали убийства полковника СБУ

Как уже упоминалось ранее, российский агент покушался 10 июля в Голосеевском районе Киева.

Это произошло в момент, когда Иван Воронич вышел из дома и направлялся в автомобиль.

Именно тогда неизвестный подошел к украинскому полковнику и произвел несколько прицельных выстрелов в упор, от получения которых погиб.

Благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей, аналитиков уголовного анализа было установлено, причастных к совершению преступления — ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны.

Как сообщает Нацполиция, российские агенты располагали данными о местонахождении схрона с оружием, с помощью которого и совершили убийство Ивана Воронича.

После этого они сделали все возможное, чтобы "залечь на дно", однако не удалось. Полиция и СБУ оперативно обнаружили их местонахождение.

Во время задержания подозреваемые оказывали вооруженное сопротивление, поэтому они были ликвидированы. По указанному факту следственным управлением полиции Киева осуществлялось досудебное расследование по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

Следует также отметить, что в настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Голосеевском районе Киева неизвестный застрелил полковника СБУ
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ и ОГП собрали доказательную базу на сына Патрушева — о чем идет речь
СБУ
Дмитрий Патрушев наживается на похищенном украинском зерне
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ ликвидировала киллеров, убивших полковника Службы безопасности — видео
СБУ
СБУ ликвидировала российских агентов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?