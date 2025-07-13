Убийство полковника СБУ. Нацполиция установила исполнителей

13 июля Национальная полиция Украины сообщила, что причастны к убийству полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича граждане другой страны, которые выполняли задачи спецслужб России.

Новые детали убийства полковника СБУ

Как уже упоминалось ранее, российский агент покушался 10 июля в Голосеевском районе Киева.

Это произошло в момент, когда Иван Воронич вышел из дома и направлялся в автомобиль.

Именно тогда неизвестный подошел к украинскому полковнику и произвел несколько прицельных выстрелов в упор, от получения которых погиб.

Благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей, аналитиков уголовного анализа было установлено, причастных к совершению преступления — ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны. Поделиться

Как сообщает Нацполиция, российские агенты располагали данными о местонахождении схрона с оружием, с помощью которого и совершили убийство Ивана Воронича.

После этого они сделали все возможное, чтобы "залечь на дно", однако не удалось. Полиция и СБУ оперативно обнаружили их местонахождение.

Во время задержания подозреваемые оказывали вооруженное сопротивление, поэтому они были ликвидированы. По указанному факту следственным управлением полиции Киева осуществлялось досудебное расследование по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Поделиться

Следует также отметить, что в настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия.