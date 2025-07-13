Убийство полковника СБУ. Нацполиция установила исполнителей

13 июля Национальная полиция Украины сообщила, что причастны к убийству полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича граждане другой страны, которые выполняли задачи спецслужб России.
Главные тезисы
- Во время задержания они были ликвидированы, поскольку преступники сопротивлялись.
- Следственным управлением полиции Киева осуществляется досудебное расследование по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.
Новые детали убийства полковника СБУ
Как уже упоминалось ранее, российский агент покушался 10 июля в Голосеевском районе Киева.
Это произошло в момент, когда Иван Воронич вышел из дома и направлялся в автомобиль.
Именно тогда неизвестный подошел к украинскому полковнику и произвел несколько прицельных выстрелов в упор, от получения которых погиб.
Как сообщает Нацполиция, российские агенты располагали данными о местонахождении схрона с оружием, с помощью которого и совершили убийство Ивана Воронича.
После этого они сделали все возможное, чтобы "залечь на дно", однако не удалось. Полиция и СБУ оперативно обнаружили их местонахождение.
Следует также отметить, что в настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия.
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