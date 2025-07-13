Вбивство полковника СБУ. Нацполіція встановила виконавців

13 липня Національна поліція України повідомила, що причетними до вбивства полковника Служби безпеки України Івана Воронича є громадяни іншої країни, які виконували завдання спецслужб Росії.

Нові деталі вбивства полковника СБУ

Як уже згадувалося раніше, російський агент здійснив замах 10 липня у Голосіївському районі Києва.

Це сталося в момент, коли Іван Воронич вийшов з будинку та прямував до авто.

Саме тоді невідомий підійшов до українського полковника та здійснив кілька прицільних пострілів впритул, від отримання яких чоловік загинув.

Завдяки спільній роботі оперативників поліції Києва та СБУ, слідчих, аналітиків кримінального аналізу, було встановлено, причетних до вчинення злочину — ними виявились чоловік та жінка, громадяни іншої країни. Поширити

Як повідомляє Нацполіція, російські агенти мали у своєму розпорядженні дані про місце знаходження схрону із зброєю, за допомогою якої і здійснили вбивство Івана Воронича.

Після цього вони зробили все можливе, щоб “залягти на дно”, проте не вдалося. Поліція та СБУ оперативно знайшли їхнє місце знаходження.

Під час затримання підозрювані чинили збройний опір, тож їх було ліквідовано. За вказаним фактом слідчим управлінням поліції Києва здійснювалось досудове розслідування за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Поширити

Варто також зазначити, що наразі тривають подальші слідчі та процесуальні дії.