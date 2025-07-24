СБУ запобігла теракту — агентка РФ планувала підірвати кав’ярню у Києві

Контррозвідка Служби безпеки запобігла черговому теракту російських спецслужб у Києві. Затримано фігурантку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в самому центрі столиці України.
Головні тези:
- Служба безпеки України завершила успішну операцію з запобігання теракту у Києві, який планувала агентка РФ.
- Фігурантці вилучено саморобні вибухові пристрої, які мала використати для підірвання кав'ярні вечерею у пік годину.
- Російські спецслужби розраховували вбити максимальну кількість людей шляхом дистанційного підриву вибухівок.
Агентка РФ пробувала підірвати кав’ярню у Києві
Для вчинення злочину вона планувала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.
За матеріалами справи, російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечерню годину-пік, щоб вбити максимальну кількість людей.
Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку «на гарячому», коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП.
Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала СВП.
Задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця спланованого вибуху, де мала залишити вибухівку. У фігурантки вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами.
Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій.
СБУ наголошує! Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України.
У разі отримання підозрілих пропозицій або контактів із невідомими особами, які представляються працівниками СБУ, негайно повідомляйте про це на: гарячу лінію СБУ 0 800 501 482 або в чатбот «Спали ФСБшника».
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