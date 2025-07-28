СБУ задержала агента Беларуси — шпионил на северной границе Украины

Контрразведка Службы безопасности сорвала планы спецслужб Беларуси получить агентурные данные по обороне северной границы Украины.
Главные тезисы
- Служба безопасности задержала агента Беларуси, шпионившего на северной границе Украины.
- Агент осуществлял слежку за блокпостами и военными укреплениями по заказу КГБ.
- Агент был задокументирован и задержан, ему грозит пожизненное заключение по статье о государственной измене в условиях военного положения.
СБУ задержала агента Беларуси в приграничной Украине
По результатам действий на опережение на Волыни задержан агент белорусского КГБ, который шпионил за украинскими войсками.
Как установило расследование, фигурантом оказался 24-летний местный безработный, искавший «легкие заработки» на Телеграмм-каналах.
В надежде на средства от белорусских спецслужб агент согласился выполнять их задачи. Среди основных — слежка за локациями блокпостов и укрепрайонов Сил обороны на северной границе Украины.
Чтобы собрать разведданные, агент обходил местность, где фиксировал фортификационные сооружения сил обороны и обозначал их геолокацию на гугл-картах.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.
При обыске в доме задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для контактов с беларусским спецслужбом. Его личность уже установлена контрразведкой СБУ.
В ходе спецоперации дополнительно были обеспечены пункты базирования и логистические маршруты украинских защитников.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-