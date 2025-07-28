СБУ задержала агента Беларуси — шпионил на северной границе Украины

СБУ задержала агента Беларуси в приграничной Украине

По результатам действий на опережение на Волыни задержан агент белорусского КГБ, который шпионил за украинскими войсками.

Как установило расследование, фигурантом оказался 24-летний местный безработный, искавший «легкие заработки» на Телеграмм-каналах.

В надежде на средства от белорусских спецслужб агент согласился выполнять их задачи. Среди основных — слежка за локациями блокпостов и укрепрайонов Сил обороны на северной границе Украины.

Также по заказу КГБ фигурант пытался обнаружить военные эшелоны, которые двигаются по местным путям или находятся на транзитных станциях Укрзализныци. Поделиться

Чтобы собрать разведданные, агент обходил местность, где фиксировал фортификационные сооружения сил обороны и обозначал их геолокацию на гугл-картах.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

Переписка шпиона с куратором

При обыске в доме задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для контактов с беларусским спецслужбом. Его личность уже установлена контрразведкой СБУ.

В ходе спецоперации дополнительно были обеспечены пункты базирования и логистические маршруты украинских защитников.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).