СБУ затримала агента Білорусі — шпигував на північному прикордонні України

СБУ затримала агента Білорусі у прикордонні України

За результатами дій на випередження на Волині затримано агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився 24-річний місцевий безробітний, який шукав «легкі заробітки» на Телеграм-каналах.

Сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, агент погодився виконувати їхні завдання. Серед основних — стеження за локаціями блокпостів та укріпрайонів Сил оборони на північному прикордонні України.

Також на замовлення КДБ фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях Укрзалізниці. Поширити

Щоб зібрати розвіддані, агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їхню геолокацію на гугл-картах.

Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Листування шпигуна з куратором

При обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ.

Під час спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).