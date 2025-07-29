"Ей было всего лишь 23 года". Россияне убили беременную женщину в Каменском

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что 3 человека погибли и еще 5 пострадали в результате российского ракетного удара по городу Каменское в Днепропетровской области.

Новой жертвой армии РФ стала беременная женщина

В два часа ночи россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское — по территории городской больницы. Три человека погибли от этого удара, и в их числе беременная женщина. Ее звали Диана, ей было всего лишь 23 года. Владимир Зеленский Президент Украины

По состоянию на утро 29 июля известно, что за прошедшие сутки российские захватчики убили в Украине 22 человека.

Мои соболезнования родным и близким. Еще 85 человек были ранены. Поделиться

Глава государства также обращает внимание на то, что российская авиация ударила бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области.

Как отметил Владимир Зеленский, это был сознательный удар, целенаправленный, неслучайный, ведь Россия знала, что наносит удар по гражданским в этой колонии.