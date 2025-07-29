"Ей было всего лишь 23 года". Россияне убили беременную женщину в Каменском

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что 3 человека погибли и еще 5 пострадали в результате российского ракетного удара по городу Каменское в Днепропетровской области.
Главные тезисы
- За прошедшие сутки россияне убили 22 украинца и ранили еще 85.
- Зеленский подчеркнул, что таким образом Россия бросает вызов США и президенту Трампа.
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По состоянию на утро 29 июля известно, что за прошедшие сутки российские захватчики убили в Украине 22 человека.
Глава государства также обращает внимание на то, что российская авиация ударила бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области.
Как отметил Владимир Зеленский, это был сознательный удар, целенаправленный, неслучайный, ведь Россия знала, что наносит удар по гражданским в этой колонии.
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