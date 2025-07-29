"Ей было всего лишь 23 года". Россияне убили беременную женщину в Каменском
Категория
Украина
Дата публикации

"Ей было всего лишь 23 года". Россияне убили беременную женщину в Каменском

Владимир Зеленский
Новой жертвой армии РФ стала беременная женщина
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Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что 3 человека погибли и еще 5 пострадали в результате российского ракетного удара по городу Каменское в Днепропетровской области.

Главные тезисы

  • За прошедшие сутки россияне убили 22 украинца и ранили еще 85.
  • Зеленский подчеркнул, что таким образом Россия бросает вызов США и президенту Трампа.

Новой жертвой армии РФ стала беременная женщина

В два часа ночи россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское — по территории городской больницы. Три человека погибли от этого удара, и в их числе беременная женщина. Ее звали Диана, ей было всего лишь 23 года.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По состоянию на утро 29 июля известно, что за прошедшие сутки российские захватчики убили в Украине 22 человека.

Мои соболезнования родным и близким. Еще 85 человек были ранены.

Глава государства также обращает внимание на то, что российская авиация ударила бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области.

Как отметил Владимир Зеленский, это был сознательный удар, целенаправленный, неслучайный, ведь Россия знала, что наносит удар по гражданским в этой колонии.

Много погибших, еще 43 человека были ранены, и среди них есть люди с очень тяжелыми ранениями. И это было сделано после того, как прозвучала абсолютно четкая позиция Соединенных Штатов, поддержанная миром, что Россия должна закончить эту войну и перейти к дипломатии.

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