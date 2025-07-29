Медведев устроил публичные разборки с соратником Трампа

Сенатор-республиканец и соратник президента США Линдси Грэм отреагировал на громкие угрозы заместителя председателя российского Совбеза Дмитрия Медведева относительно потенциальной "войны" между Штатами и РФ.
Главные тезисы
- Грэм четко дал понять, что Трамп настроен остановить войну.
- Медведев заявил, что Штаты не могут указывать России, что делать.
Что известно о конфликте Грэма и Медведева
28 июля американский лидер Дональд Трамп официального объявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным, а также сократил дедлайн для Москвы по завершению войны против Украины до 10-12 дней.
После этого Медведев начал публично жаловаться, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией".
На фоне этих скандальных угроз сенатор Грэм обратился к тем в России, "кто считает, что президент Трамп несерьезно настроен положить конец кровавой бойне между Россией и Украиной".
Что интересно, под постом Грэма Медведев написал, что ни сенатор, ни Трамп не могут диктовать, когда России вести переговоры.
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