Медведев устроил публичные разборки с соратником Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

Медведев устроил публичные разборки с соратником Трампа

Что известно о конфликте Грэма и Медведева
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Источник:  online.ua

Сенатор-республиканец и соратник президента США Линдси Грэм отреагировал на громкие угрозы заместителя председателя российского Совбеза Дмитрия Медведева относительно потенциальной "войны" между Штатами и РФ.

Главные тезисы

  • Грэм четко дал понять, что Трамп настроен остановить войну.
  • Медведев заявил, что Штаты не могут указывать России, что делать.

Что известно о конфликте Грэма и Медведева

28 июля американский лидер Дональд Трамп официального объявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным, а также сократил дедлайн для Москвы по завершению войны против Украины до 10-12 дней.

После этого Медведев начал публично жаловаться, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией".

Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне, — заявил бывший президент РФ, а также четко дал понять, что речь идет именно о войне России и США.

На фоне этих скандальных угроз сенатор Грэм обратился к тем в России, "кто считает, что президент Трамп несерьезно настроен положить конец кровавой бойне между Россией и Украиной".

Вы и ваши союзники скоро печально убедитесь в обратном. Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не является президентом. Садитесь за стол переговоров, — подчеркнул соратник Трампа.

Что интересно, под постом Грэма Медведев написал, что ни сенатор, ни Трамп не могут диктовать, когда России вести переговоры.

Переговоры завершатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции (так в России цинично называют войну против Украины — ред.). Работай над Америкой сначала, дедушка, — нагло заявил Медведев.

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