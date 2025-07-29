Украина поразила сразу 5 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, состав боеприпасов и два артиллерийских средства российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1252 день полномасштабной войны России против Украины.
- В общей сложности за прошедшие сутки на фронте произошло 172 боестолкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 29 июля 2025 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 29.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 051 300 (+1 050) человек,
танков — 11 065 (+4) ед;
артиллерийских систем — 30 865 (+39) ед;
РСЗО — 1 451 (+1) ед;
средств ПВО — 1202 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 48 585 (+192) ед;
крылатых ракет — 3548 (+2) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 56687 (+91) ед.
Как сообщает Генштаб ВСУ, 28 июля российские захватчики нанесли 90 авиаударов, сбросили 149 управляемых авиационных бомб.
Более того, враг совершил 5 922 обстрела, в том числе 61 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3 859 дронов-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-