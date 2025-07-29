Украина поразила сразу 5 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила сразу 5 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 29 июля 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, состав боеприпасов и два артиллерийских средства российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1252 день полномасштабной войны России против Украины.
  • В общей сложности за прошедшие сутки на фронте произошло 172 боестолкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 29 июля 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 29.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 051 300 (+1 050) человек,

  • танков — 11 065 (+4) ед;

  • артиллерийских систем — 30 865 (+39) ед;

  • РСЗО — 1 451 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1202 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 48 585 (+192) ед;

  • крылатых ракет — 3548 (+2) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 56687 (+91) ед.

Как сообщает Генштаб ВСУ, 28 июля российские захватчики нанесли 90 авиаударов, сбросили 149 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг совершил 5 922 обстрела, в том числе 61 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3 859 дронов-камикадзе.

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