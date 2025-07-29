Україна уразила одразу 5 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила одразу 5 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, склад боєприпасів та два артилерійських засоби російських окупантів.

Головні тези:

  • Почався 1252 день повномасштабної війни Росії проти України.  
  • Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 172 боєзіткнення. 

Втрати армії РФ станом на 29 липня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 29.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 051 300 (+1 050) осіб,

  • танків — 11 065 (+4) од;

  • артилерійських систем — 30 865 (+39) од;

  • РСЗВ — 1 451 (+1) од;

  • засобів ППО — 1 202 (+1) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 48 585 (+192) од;

  • крилатих ракет — 3548 (+2) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 56 687 (+91) од.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 28 липня російські загарбники завдали 90 авіаударів, скинули 149 керованих авіаційних бомб.

Ба більше, ворог здійснив 5 922 обстріли, зокрема 61 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3 859 дронів-камікадзе.

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