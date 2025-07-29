Україна уразила одразу 5 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, склад боєприпасів та два артилерійських засоби російських окупантів.
Головні тези:
- Почався 1252 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 172 боєзіткнення.
Втрати армії РФ станом на 29 липня 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 29.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 051 300 (+1 050) осіб,
танків — 11 065 (+4) од;
артилерійських систем — 30 865 (+39) од;
РСЗВ — 1 451 (+1) од;
засобів ППО — 1 202 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 48 585 (+192) од;
крилатих ракет — 3548 (+2) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 56 687 (+91) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 28 липня російські загарбники завдали 90 авіаударів, скинули 149 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, ворог здійснив 5 922 обстріли, зокрема 61 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3 859 дронів-камікадзе.
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