Медведєв влаштував публічні розбірки з соратником Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Медведєв влаштував публічні розбірки з соратником Трампа

Що відомо про конфлікт Грема та Медведєва
Джерело:  online.ua

Сенатор-республіканець та соратник президента США Ліндсі Грем відреагував на гучні погрози заступника голови російської Ради безпеки Дмитра Медведєва щодо потенційної "війни" між Штатами та РФ.

Головні тези:

  • Грем чітко дав зрозуміти, що Трамп налаштований зупинити війну.
  • Медведєв заявив, що Штати не можуть вказувати Росії, що робити.

Що відомо про конфлікт Грема та Медведєва

28 липня американський лідер Дональд Трамп офіційного оголосив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним, а також скоротив дедлайн для Москви щодо завершення війни проти України до 10-12 днів.

Після цього Медведєв почав публічно скаржитися, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією".

Кожен новий ультиматум — це погроза і крок до війни, — заявив колишній президент РФ, а також чітко дав зрозуміти, що йдеться саме про війну Росії та США.

На тлі цих скандальних погроз сенатор Грем звернувся до тих у Росії, "хто вважає, що президент Трамп несерйозно налаштований покласти край кривавій бійні між Росією та Україною".

Ви та ваші союзники невдовзі сумно переконаєтесь у зворотному. Ви також скоро побачите, що Джо Байден більше не є президентом. Сідайте за стіл переговорів, — наголосив соратник Трампа.

Що цікаво, під дописом Грема Медведєв написав, що ані сенатор, ані Трамп не можуть диктувати, коли Росії вести переговори.

Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції (так у Росії цинічно називають війну проти України — ред.) Працюй над Америкою спочатку, дідусю, — нахабно заявив Медведєв.

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