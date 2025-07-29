Медведєв влаштував публічні розбірки з соратником Трампа

Сенатор-республіканець та соратник президента США Ліндсі Грем відреагував на гучні погрози заступника голови російської Ради безпеки Дмитра Медведєва щодо потенційної "війни" між Штатами та РФ.
Головні тези:
- Грем чітко дав зрозуміти, що Трамп налаштований зупинити війну.
- Медведєв заявив, що Штати не можуть вказувати Росії, що робити.
Що відомо про конфлікт Грема та Медведєва
28 липня американський лідер Дональд Трамп офіційного оголосив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним, а також скоротив дедлайн для Москви щодо завершення війни проти України до 10-12 днів.
Після цього Медведєв почав публічно скаржитися, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією".
На тлі цих скандальних погроз сенатор Грем звернувся до тих у Росії, "хто вважає, що президент Трамп несерйозно налаштований покласти край кривавій бійні між Росією та Україною".
Що цікаво, під дописом Грема Медведєв написав, що ані сенатор, ані Трамп не можуть диктувати, коли Росії вести переговори.
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